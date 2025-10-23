Трамп розбомбив рибалок: в Еквадорі прокоментували удар по "наркоторговцях"

41-річний Туфіньо Чіла пережив удар армії США в Карибському морі, який, за словами президента Дональда Трампа, було завдано по "підводному човні з наркотиками". Двоє інших загинули. Його сестра заявляє, що він простий рибалка.

Сестра Андреса Фернандо Туфіньо Чіли востаннє чула про нього близько року тому, коли він сказав їй, що вирушає на риболовлю. Минулого тижня вона була приголомшена, дізнавшись, що її брат був на борту судна, яке атакували американські військові, пише CNN.

Трамп заявляє, що армія США знищує наркоторговців

Дональд Трамп заявив, що Туфіньо Чіла та іншого вцілілого пізніше повернули США в країни їхнього походження, назвавши їх "терористами".

Але сестра Чіли заявляє, що він не злочинець, а простий рибалка. Вона каже, що нічого не знала про передбачувану причетність свого брата до наркоторгівлі, і натомість зображує його зневіреним батьком, який намагається прогодувати шістьох дітей. Дружина Туфіньо Чіли пішла від нього і забрала дітей, але він продовжував надсилати їм гроші.

Відео дня

Вона досі не отримала звісток від свого брата відтоді, як цього тижня його звільнила влада Еквадору після повернення додому.

Генеральна прокуратура Еквадору заявила в понеділок, що у влади немає інформації про те, що Туфіньо Чіла скоїв злочин на території Еквадору. Однак у нього є судимість у США: судові документи свідчать про те, що 2020 року його заарештували, засудили й ув'язнили за контрабанду наркотиків біля узбережжя Мексики, після чого депортували.

Сестра Туфіньо Чили повідомила, що ще двох його братів заарештували кількома місяцями раніше, також за звинуваченням у контрабанді наркотиків. Обидва перебувають під вартою: один у США, інший в Еквадорі.

Досвід сім'ї Чили ілюструє, як Еквадор став найважливішим маршрутом торгівлі кокаїном. За словами президента Еквадору, близько 70% світових поставок кокаїну проходить через його територію з Колумбії та Перу.

Наркоторговці часто перевозять наркотики через Тихий океан і вивантажують їх у Мексиці, звідки їх згодом контрабандою переправляють у США або Європу.

Армія США атакує судна в Карибському морі, заявляючи, що це човни наркоторговців Фото: U.S. Army

За словами місцевих жителів, у портовому місті Гуаякіль звідки родом Чила, важко уникнути наркоторгівлі. Один із місцевих рибалок заявив, що заробляє всього 100 доларів на місяць. Тож коли наркоторговці пропонують підзаробити і видають тисячі доларів авансом — встояти складно. Але це ризиковане заняття, оскільки рибалки часто гинуть.

Трамп проти наркоторговців — що відомо

Але у вівторок США розширили військову кампанію з атак на судна, які вони підозрюють у перевезенні наркотиків і вперше вразили корабель у східній частині Тихого океану.

Армія США вперше атакувала човен наркоторговців у Тихому океані

За словами міністра оборони США Піта Хегсета, обидві людини, які перебували на борту, загинули.

Це вже восьмий відомий удар американських військових по кораблях, які нібито перевозили наркотики. Усі сім попередніх ударів були спрямовані проти суден у Карибському морі, на північ від Венесуели.

На сьогодні внаслідок ударів США загинуло щонайменше 34 людини, 32 з них — у країнах Карибського басейну.

Адміністрація Трампа заявляє, що їхня мета — врятувати життя американців від передозування наркотиків. Але більшість смертей від передозування в США пов'язана не з кокаїном, а з фентанілом, який в основному виробляється в Мексиці та переправляється контрабандою через кордон сушею, часто громадянами США.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп звинувачував Джастіна Трюдо в тому, що фентаніл потрапляє до США через Канаду.

А також Трамп заявив, що у США через наркотики за минулий рік померли 300 мільйонів людей. При цьому загальна кількість населення Штатів становить близько 340 мільйонів.