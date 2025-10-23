Трамп разбомбил рыбаков: в Эквадоре прокомментировали удар по "наркоторговцам"

41-летний Туфиньо Чила пережил удар армии США, в Карибском море, который, по словам президента Дональда Трампа, был нанесен по "подводной лодке с наркотиками". Двое других погибли. Его сестра заявляет, что он простой рыбак.

Сестра Андреса Фернандо Туфиньо Чилы в последний раз слышала о нем около года назад, когда он сказал ей, что отправляется на рыбалку. На прошлой неделе она была потрясена, узнав, что ее брат был на борту судна, которое атаковали амеркианские военные, пишет CNN.

Трамп заявляет, что армия США уничтожает наркоторговцев

Дональд Трамп заявил, что Туфиньо Чила и другой выживший были позже возвращены США в страны их происхождения, назвав их "террористами".

Но сестра Чилы заявляет, что он не преступник, а простой рыбак. Она говорит, что ничего не знала о предполагаемой причастности своего брата к наркоторговле, и вместо этого изображает его отчаявшимся отцом, пытающимся прокормить шестерых детей. Жена Туфиньо Чилы ушла от него и забрала детей, но он продолжал присылать им деньги.

Она до сих пор не получила вестей от своего брата с тех пор, как на этой неделе его освободили власти Эквадора после возвращения домой.

Генеральная прокуратура Эквадора заявила в понедельник, что у властей нет информации о том, что Туфиньо Чила совершил преступление на территории Эквадора. Однако у него есть судимость в США: судебные документы свидетельствуют о том, что в 2020 году он был арестован, осужден и заключен в тюрьму за контрабанду наркотиков у побережья Мексики, после чего был депортирован.

Сестра Туфиньо Чилы сообщила, что еще два его брата были арестованы несколькими месяцами ранее, также по обвинению в контрабанде наркотиков. Оба находятся под стражей: один в США, другой в Эквадоре.

Опыт семьи Чилы иллюстрирует, как Эквадор стал важнейшим маршрутом торговли кокаином. По словам президента Эквадора, около 70% мировых поставок кокаина проходит через его территорию из Колумбии и Перу.

Наркоторговцы часто перевозят наркотики через Тихий океан и выгружают их в Мексике, откуда они впоследствии контрабандой переправляются в США или Европу.

Армия США атакует суда в Карибском море, завляя, что это лодки наркоторговцев Фото: U.S. Army

По словам местных жителей, в портовом городе Гуаякиль откуда родом Чила, трудно избежать наркоторговли. Один из местных рыбаков заявил, что зарабатывает всего 100 долларов в месяц. Так что когда наркоторговцы предлагают подзаработать и выдают тысячи долларов авансом – устоять сложно. Но это рискованное занятие, так как рыбаки часто гибнут.

Трамп против наркоторговцев — что известно

Но вторник США расширили военную кампанию по атакам на суда, которые они подозревают в перевозке наркотиков и впервые поразили корабль в восточной части Тихого океана.

Армия США впервые атаковала лодку наркоторговцев в Тихом океане

По словам министра обороны США Пита Хегсета, оба человека, находившихся на борту, погибли.

Это уже восьмой известный удар американских военных по кораблям, которые якобы перевозили наркотики. Все семь предыдущих ударов были направлены против судов в Карибском море, к северу от Венесуэлы.

На сегодняшний день в результате ударов США погибло не менее 34 человек, 32 из них — в странах Карибского бассейна.

Администрация Трампа заявляет, что их цель — спасти жизни американцев от передозировки наркотиков. Но большинство смертей от передозировки в США связано не с кокаином, а с фентанилом , который в основном производится в Мексике и переправляется контрабандой через границу по суше, часто гражданами США.

Напомним, ранее Дональд Трамп обвинял Джастина Трюдо в том, что фентанил попадает в США через Канаду.

А также Трамп заявил, что в США из-за наркотиков за прошлый год умерли 300 миллионов человек. При этом общее количество населения Штатов составляет около 340 миллионов.