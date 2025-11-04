Захарова зробила цинічну заяву щодо трагедії в Римі: в Італії жорстко відповіли

3 листопада у центрі Риму обвалилась історична вежа. Коментуючи це, офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова дорікнула Італії й спрогнозувала її падіння. Італійці не залишили цей "напад" без уваги.

У коментарі до новини про почув постраждалих Захарова нагадала, що Італія відкрито допомагає Україну, і її підтримка у травні сягнула 2,5 мільярда євро. Зокрема, італійці витрачають гроші на військову допомогу Силам оборони та українських біженців. Про це йдеться у пості, опублікованому 3 листопада в Telegram.

"Поки італійський уряд буде безглуздо витрачати гроші своїх платників податків, Італія впаде вся: від економіки до веж", — заявила представниця російського МЗС.

Пост Марії Захарової щодо обвалу вежі в Римі Фото: Скриншот

Реакція Італії

В італійському інформаційному агентстві ANSA передали, що на цю заяву відповіла віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно.

Відео дня

"Слова Марії Захарової є ганебними і повністю відповідають підручникам кремлівської пропаганди: взяти факт із новин і використати його для поширення ненависті та дискредитації європейських країн, які підтримують Україну", — підкреслила вона.

Пічерно запевнила, що йдеться про "цинічний і розрахований напад" на Італію та Європу. Вона зазначила, що Росія під керівництвом президента Володимира Путіна є ворогом для італійців, адже веде боротьбу проти свободи, демократії та цінностей, на яких ґрунтується Євросоюз.

"Використовувати біль і історичну спадщину Риму для дезінформації — це підлий вчинок, який ще раз демонструє токсичну та агресивну природу російського режиму. Італія не дасть себе залякати тим, хто сіє брехню: ми продовжимо стояти на боці свободи та України", — додала Пічерно.

Нагадаємо, 3 листопада на площі Ларго Коррадо Річчі частково обвалилась 29-метрова вежа Торре-деї-Конті, на якій ведуться реставраційні роботи. Кількох робітників вдалося врятувати з-під завалів, 64-річний чоловік отримав травму голови й був госпіталізований у критичному стані.

