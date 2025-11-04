Захарова сделала циничное заявление по поводу трагедии в Риме: в Италии жестко ответили

3 ноября в центре Рима обвалилась историческая башня. Комментируя это, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова упрекнула Италию и спрогнозировала ее падение. Итальянцы не оставили это "нападение" без внимания.

В комментарии к новости об услышанных пострадавших Захарова напомнила, что Италия открыто помогает Украине, и ее поддержка в мае достигла 2,5 миллиарда евро. В частности, итальянцы тратят деньги на военную помощь Силам обороны и украинским беженцам. Об этом говорится в посте, опубликованном 3 ноября в Telegram.

"Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен", — заявила представительница российского МИДа.

Пост Марии Захаровой по поводу обвала башни в Риме Фото: Скриншот

Реакция Италии

В итальянском информационном агентстве ANSA передали, что на это заявление ответила вице-президент Европейского парламента Пина Пичерно.

"Слова Марии Захаровой являются позорными и полностью соответствуют учебникам кремлевской пропаганды: взять факт из новостей и использовать его для распространения ненависти и дискредитации европейских стран, которые поддерживают Украину", — подчеркнула она.

Пичерно заверила, что речь идет о "циничном и рассчитанном нападении" на Италию и Европу. Она отметила, что Россия под руководством президента Владимира Путина является врагом для итальянцев, ведь ведет борьбу против свободы, демократии и ценностей, на которых основывается Евросоюз.

"Использовать боль и историческое наследие Рима для дезинформации — это подлый поступок, который еще раз демонстрирует токсичную и агрессивную природу российского режима. Италия не даст себя запугать тем, кто сеет ложь: мы продолжим стоять на стороне свободы и Украины", — добавила Пичерно.

Напомним, 3 ноября на площади Ларго Коррадо Риччи частично обвалилась 29-метровая башня Торре-деи-Конти, на которой ведутся реставрационные работы. Нескольких рабочих удалось спасти из-под завалов, 64-летний мужчина получил травму головы и был госпитализирован в критическом состоянии.

