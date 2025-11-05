Шанс упокоїтися поруч із Моррісоном та Емілем Золя: у Парижі стартувала оригінальна лотерея

Мешканці Парижа тепер можуть узяти участь у лотереї і розділити місце на кладовищі з Джимом Моррісоном і Оскаром Вайльдом. Замість грошового призу учасники можуть виграти шанс бути похованими на одному з найзнаменитіших кладовищ французької столиці.

Незвичайний план спрямований на відновлення гробниць, що занепали, а також на надання жителям Парижа рідкісної можливості придбати одну із затребуваних ділянок, ідеться в заяві мерії, пише CNN.

Могила Джима Моррісона на Пер-Лашез Фото: Соцсети

Влада пояснила, що кладовища в межах міських стін практично переповнені з початку XX століття, а очищення занедбаних могил ускладнюється місцевими правилами.

Але тепер переможцям лотереї буде надано можливість купити і відреставрувати одну з 30 могил на трьох різних кладовищах, при цьому мерія погодиться здати в оренду відповідну ділянку поховання тим, хто відповідає певним стандартам.

"В останні десятиліття відвідувачі кладовищ по всій Франції висловлювали зацікавленість у відновленні історичних похоронних пам'яток, щоб натомість отримати концесію на ділянку для поховання", — йдеться в заяві мерії.

Відео дня

Однак надання їм можливості зробити це ускладнюється законами, що регулюють землю, на якій розташована могила, що належить державі, та концесіями, за якими сім'я орендує ділянку на певний період часу.

Тепер мерія сподівається, що знайшла рішення, виставивши на продаж 10 ділянок на кладовищі Пер-Лашез, де поховано фронтмена гурту The Doors Джима Моррісона, драматурга Оскара Вайльда і співачку Едіт Піаф.

Кладовище Пер-Лашез

10 ділянок також є на кладовищі Монпарнас, де поховані письменники Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар і Сюзан Зонтаг, а ще 10 — на цвинтарі Монмартр, де поховані художник Едгар Дега, письменник Еміль Золя і танцюрист Вацлав Ніжинський.

Кожну з наявних гробниць можна буде купити за 4000 євро (4600 доларів США), при цьому переможці також будуть зобов'язані оплатити витрати на реставрацію.

Потім вони зможуть придбати оренду, вартість якої починається від 976 євро (1120 доларів США) за 10-річний контракт і збільшується до 17 668 євро (20 290 доларів США) за право упокоїтися там вічно.

За даними мерії французької столиці, прийом заявок на участь у лотереї розпочався в понеділок і завершиться 31 грудня. Кожен учасник повинен буде заплатити реєстраційний внесок у розмірі 125 євро.

Нагадаємо, меморіальне погруддя американського співака Джима Моррісона, вкрадене з його могили 37 років тому, було знайдено випадково під час розслідування.

А практика купувати місця для поховання поруч із селебріті популярна не тільки у Франції. Так, Г'ю Гефнер, засновник Playboy, купив нішу в колумбарії поруч із Мерилін Монро, а після його смерті на торги виставили нішу поруч із ними обома.