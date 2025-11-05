Шанс упокоиться рядом с Моррисоном и Эмилем Золя: в Париже стартовала оригинальная лотерея

Жители Парижа теперь могут принять участие в лотерее и разделить место на кладбище с Джимом Моррисоном и Оскаром Уайльдом. Вместо денежного приза участники могут выиграть шанс быть похороненными на одном из самых знаменитых кладбищ французской столицы.

Необычный план направлен на восстановление пришедших в упадок гробниц, а также на предоставление жителям Парижа редкой возможности приобрести один из востребованных участков, говорится в заявлении мэрии, пишет CNN.

Могила Джима Моррисона на Пер-Лашез Фото: Соцсети

Власти объяснили, что кладбища в пределах городских стен практически переполнены с начала XX века, а очистка заброшенных могил осложняется местными правилами.

Но теперь победителям лотереи будет предоставлена ​​возможность купить и отреставрировать одну из 30 могил на трех разных кладбищах, при этом мэрия согласится сдать в аренду соответствующий участок захоронения тем, кто соответствует определенным стандартам.

Відео дня

"В последние десятилетия посетители кладбищ по всей Франции выражали заинтересованность в восстановлении исторических погребальных памятников, чтобы взамен получить концессию на участок для захоронения", — говорится в заявлении мэрии.

Однако предоставление им возможности сделать это осложняется законами, регулирующими землю, на которой расположена могила, которая принадлежит государству, и концессиями, по которым семья арендует участок на определенный период времени.

Теперь мэрия надеется, что нашла решение, выставив на продажу 10 участков на кладбище Пер-Лашез, где похоронены фронтмен группы The Doors Джим Моррисон, драматург Оскар Уайльд и певица Эдит Пиаф.

Кладбище Пер-Лашез

10 участков также есть на кладбище Монпарнас, где похоронены писатели Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар и Сюзан Зонтаг, а еще 10 — на кладбище Монмартр, где похоронены художник Эдгар Дега, писатель Эмиль Золя и танцор Вацлав Нижинский.

Каждую из существующих гробниц можно будет купить за 4000 евро (4600 долларов США), при этом победители также будут обязаны оплатить расходы на реставрацию.

Затем они смогут приобрести аренду, стоимость которой начинается от 976 евро (1120 долларов США) за 10-летний контракт и увеличивается до 17 668 евро (20 290 долларов США) за право упокоиться там вечно.

По данным мэрии французской столицы, прием заявок на участие в лотерее начался в понедельник и завершится 31 декабря. Каждый участник должен будет заплатить регистрационный взнос в размере 125 евро.

Напомним, мемориальный бюст американского певца Джима Моррисона, украденный с его могилы 37 лет назад, был найден случайно во время расследования.

А практика покупать места для захоронения рядом с селебрити популярна не только во Франции. Так, Хью Хефнер, основатель Playboy, купил нишу в колумбарии рядом с Мэрилин Монро, а после его смерти на торги выставили нишу рядом с ними обоими.