Прессекретар Кремля Пєсков приховує інформацію про предків: бакинського комісара і соратницю Леніна

Цікаво, що в офіційній біографії Дмитра Пєскова немає жодного слова про сім'ю матері, яка вельми примітна. З яких причин прес-секретар Путіна приховує факти про своїх предків — невідомо.

Журналісти російського видання "Агентство. Новости" провели невелике розслідування і з'ясували цікаві факти про Дмитра Пєскова, беззмінного прес-секретаря такого ж беззмінного російського президента Володимира Путіна. Виявилося, що Пєсков десятиліттями зберігав у таємниці своє походження із самої еліти радянського суспільства.

Пєсков чомусь приховує свого комуністичного предка Фото: Соцсети

"У генеалогічному дереві Пєскова переплелися комуністична партія і КДБ, його предки були в пошані при Леніні, Сталіні та Брежнєві", — зазначають репортери.

В офіційній біографії Пєскова, опублікованій агентством ТАСС, немає жодного слова про матір. Йдеться лише про те, що Дмитро Пєсков народився в сім'ї радянського і російського дипломата Сергія Пєскова.

Але його мати, Надія Зевіна, походить з еліти радянського суспільства.

Її дід Яків Зевін — видатний революціонер, один із 26 бакинських комісарів, розстріляних білогвардійцями 1918 року. Його дружина, Надія Колесникова (Дробинська), врятувалася разом із двома дітьми, бо встигла сісти на пароплав до Астрахані.

Яків Зевін — один із 26 бакинських комісарів

Після загибелі Зевіна особисто Володимир Ленін виділив прабабці Пєскова житло в Москві. Вдова Зевіна стала для засновника радянської держави подругою сім'ї і працювала пліч-о-пліч із Надією Крупською, дружиною, а пізніше вдовою Леніна, у Наркоміпросі.

Ісаак Бродський. Розстріл 26 бакинських комісарів. 1925 рік

Пантеон 26 бакинським комісарам у Баку було демонтовано 2009 року

Пізніше Зевіна брала участь у проведенні масових репресій — вона входила до так званої комісії з "чистки" парторганізації ВПС Червоної армії. Уже в літньому віці Зевіна писала спогади про сім'ю Леніна, працюючи в його музеї в Москві. Вона померла 1964 року і похована на Новодівичому кладовищі.

Її син, дід Дмитра Пєскова, теж став помітним діячем КПРС — він серед іншого працював заступником директора Інституту марксизму-ленінізму.

"Мати Пєскова, можливо, служила у спецслужбах — принаймні в державних базах даних відсутня інформація про місця її роботи, що буває зі співробітниками силових структур. Сім'я Пєскових жила в привілейованому відомчому будинку на Пресні, їхніми сусідами були працівники КДБ і зовнішньої торгівлі (в СРСР це майже одне й те саме)", — зазначають журналісти.

Про батька Дмитра Пєскова відомо трохи більше. Журналісти припускають, що Сергій Пєсков служив у розвідці. Виходець з українського Мукачева, він закінчив Інститут країн Азії та Африки (ІСАА) і довгі роки працював на Близькому Сході під парасолькою "товариств дружби" і "комітетів солідарності з країнами народної демократії". Це стандартне прикриття для радянських розвідників часів "холодної війни" і саме як про співробітника спецслужб про Сергія Пєскова відгукується його колишній однокурсник.

В офіційній біографії Дмитра Пєскова йдеться про те, що він народився в сім'ї посла РФ у Пакистані та Омані. Насправді Сергій Пєсков отримав ці посади тільки після того, як син став просуватися кар'єрними сходами в Кремлі. У цьому майбутньому прес-секретареві президента допомогли два шлюби.

Дмитро Пєсков і його третя дружина Тетяна Навка

Першою дружиною Дмитра Пєскова була внучка сталінського маршала Семена Будьонного Анастасія. Цей шлюб допоміг випускникові ІСАА вирушити в перше закордонне відрядження — до Туреччини: у радянському, а потім і російському МЗС завжди діяло негласне правило — перевагу під час відправлення в довгі закордонні відрядження віддають одруженим чоловікам і заміжнім жінкам.

У Туреччині перший шлюб Пєскова розпався — Анастасія пішла від нього до громадянина Великої Британії, який працював в Анкарі, забравши сина Миколу. А сам Пєсков захопився 14-річною донькою російського дипломата Володимира Солоцинського Катериною, яка навчалася в школі при посольстві. Як потім згадувала сама Солоцинська в інтерв'ю Tatler, молодий клерк посольства надавав їй знаки уваги ще в школі. Однак одружилися вони тільки через чотири роки.

Другий шлюб зіграв важливу роль у кар'єрі Пєскова: саме Солоцинський 1999 року рекомендував Пєскова як перекладача під час візиту Бориса Єльцина до Туреччини. Після цього його перевели в Кремль. Так Пєсков став другою людиною після Олексія Громова, що відповідає в Кремлі за медійний образ Путіна.

Третьою дружиною Пєскова, як відомо, стала олімпійська чемпіонка Тетяна Навка. Пара одружилася 2015 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що дочка Пєскова полетіла до матері в Париж за день до повномасштабного вторгнення. Такі дії Єлизавети Пєскової повністю спростовують слова спікера Кремля про те, що він дізнався про повномасштабне вторгнення в Україну тільки після його початку.

А в березні 2025 року стало відомо, що Пєскова вийшла заміж за бізнесмена Данила Ромашова і взяла його прізвище, щоб уникнути санкцій.