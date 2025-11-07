Прессекретар Кремля Пєсков приховує інформацію про предків: бакинського комісара і соратницю Леніна
Цікаво, що в офіційній біографії Дмитра Пєскова немає жодного слова про сім'ю матері, яка вельми примітна. З яких причин прес-секретар Путіна приховує факти про своїх предків — невідомо.
Журналісти російського видання "Агентство. Новости" провели невелике розслідування і з'ясували цікаві факти про Дмитра Пєскова, беззмінного прес-секретаря такого ж беззмінного російського президента Володимира Путіна. Виявилося, що Пєсков десятиліттями зберігав у таємниці своє походження із самої еліти радянського суспільства.
"У генеалогічному дереві Пєскова переплелися комуністична партія і КДБ, його предки були в пошані при Леніні, Сталіні та Брежнєві", — зазначають репортери.
В офіційній біографії Пєскова, опублікованій агентством ТАСС, немає жодного слова про матір. Йдеться лише про те, що Дмитро Пєсков народився в сім'ї радянського і російського дипломата Сергія Пєскова.
Але його мати, Надія Зевіна, походить з еліти радянського суспільства.
Її дід Яків Зевін — видатний революціонер, один із 26 бакинських комісарів, розстріляних білогвардійцями 1918 року. Його дружина, Надія Колесникова (Дробинська), врятувалася разом із двома дітьми, бо встигла сісти на пароплав до Астрахані.
Після загибелі Зевіна особисто Володимир Ленін виділив прабабці Пєскова житло в Москві. Вдова Зевіна стала для засновника радянської держави подругою сім'ї і працювала пліч-о-пліч із Надією Крупською, дружиною, а пізніше вдовою Леніна, у Наркоміпросі.
Пізніше Зевіна брала участь у проведенні масових репресій — вона входила до так званої комісії з "чистки" парторганізації ВПС Червоної армії. Уже в літньому віці Зевіна писала спогади про сім'ю Леніна, працюючи в його музеї в Москві. Вона померла 1964 року і похована на Новодівичому кладовищі.
Її син, дід Дмитра Пєскова, теж став помітним діячем КПРС — він серед іншого працював заступником директора Інституту марксизму-ленінізму.
"Мати Пєскова, можливо, служила у спецслужбах — принаймні в державних базах даних відсутня інформація про місця її роботи, що буває зі співробітниками силових структур. Сім'я Пєскових жила в привілейованому відомчому будинку на Пресні, їхніми сусідами були працівники КДБ і зовнішньої торгівлі (в СРСР це майже одне й те саме)", — зазначають журналісти.
Про батька Дмитра Пєскова відомо трохи більше. Журналісти припускають, що Сергій Пєсков служив у розвідці. Виходець з українського Мукачева, він закінчив Інститут країн Азії та Африки (ІСАА) і довгі роки працював на Близькому Сході під парасолькою "товариств дружби" і "комітетів солідарності з країнами народної демократії". Це стандартне прикриття для радянських розвідників часів "холодної війни" і саме як про співробітника спецслужб про Сергія Пєскова відгукується його колишній однокурсник.
В офіційній біографії Дмитра Пєскова йдеться про те, що він народився в сім'ї посла РФ у Пакистані та Омані. Насправді Сергій Пєсков отримав ці посади тільки після того, як син став просуватися кар'єрними сходами в Кремлі. У цьому майбутньому прес-секретареві президента допомогли два шлюби.
Першою дружиною Дмитра Пєскова була внучка сталінського маршала Семена Будьонного Анастасія. Цей шлюб допоміг випускникові ІСАА вирушити в перше закордонне відрядження — до Туреччини: у радянському, а потім і російському МЗС завжди діяло негласне правило — перевагу під час відправлення в довгі закордонні відрядження віддають одруженим чоловікам і заміжнім жінкам.
У Туреччині перший шлюб Пєскова розпався — Анастасія пішла від нього до громадянина Великої Британії, який працював в Анкарі, забравши сина Миколу. А сам Пєсков захопився 14-річною донькою російського дипломата Володимира Солоцинського Катериною, яка навчалася в школі при посольстві. Як потім згадувала сама Солоцинська в інтерв'ю Tatler, молодий клерк посольства надавав їй знаки уваги ще в школі. Однак одружилися вони тільки через чотири роки.
Другий шлюб зіграв важливу роль у кар'єрі Пєскова: саме Солоцинський 1999 року рекомендував Пєскова як перекладача під час візиту Бориса Єльцина до Туреччини. Після цього його перевели в Кремль. Так Пєсков став другою людиною після Олексія Громова, що відповідає в Кремлі за медійний образ Путіна.
Третьою дружиною Пєскова, як відомо, стала олімпійська чемпіонка Тетяна Навка. Пара одружилася 2015 року.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що дочка Пєскова полетіла до матері в Париж за день до повномасштабного вторгнення. Такі дії Єлизавети Пєскової повністю спростовують слова спікера Кремля про те, що він дізнався про повномасштабне вторгнення в Україну тільки після його початку.
А в березні 2025 року стало відомо, що Пєскова вийшла заміж за бізнесмена Данила Ромашова і взяла його прізвище, щоб уникнути санкцій.