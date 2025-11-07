Пресс-секретарь Кремля Песков скрывает информацию о предках: бакинском комиссаре и соратнице Ленина

Интересно, что в официальной биографии Дмитрия Пескова нет ни слова о семье матери, которая весьма примечательна. По каким причинам пресс-секретарь Путина скрывает факты о своих предках – неизвестно.

Журналисты российского издания "Агентство. Новости" провели небольшое расследование и выяснили интересные факты о Дмитрии Пескове, бессменном пресс-секретаре такого же бессменного российского президента Владимира Путина. Оказалось, что Песков десятилетиями сохранял в тайне свое происхождение из самой элиты советского общества.

"В генеалогическом древе Пескова переплелись коммунистическая партия и КГБ, его предки были в почете при Ленине, Сталине и Брежневе", — отмечают репортеры.

В официальной биографии Пескова, опубликованной агентством ТАСС, нет ни слова о матери. Говорится лишь, что Дмитрий Песков родился в семье советского и российского дипломата Сергея Пескова.

Но его мать, Надежда Зевина, происходит из элиты советского общества.

Ее дед Яков Зевин – видный революционер, один из 26 бакинских комиссаров, расстрелянных белогвардейцами в 1918 году. Его жена, Надежда Колесникова (Дробинская), спаслась вместе с двумя детьми, потому что успела сесть на пароход до Астрахани.

После гибели Зевина лично Владимир Ленин выделил прабабке Пескова жилье в Москве. Вдова Зевина стала для основателя советского государства подругой семьи и работала бок о бок с Надеждой Крупской, женой, а позже вдовой Ленина, в Наркомпросе.

Позже Зевина участвовала в проведении массовых репрессий – она входила в так называемую комиссию по "чистке" парторганизации ВВС Красной армии. Уже в пожилом возрасте Зевина писала воспоминания о семье Ленина, работая в его музее в Москве. Она умерла в 1964 году и похоронена на Новодевичьем кладбище.

Ее сын, дед Дмитрия Пескова, тоже стал заметным деятелем КПСС – он среди прочего работал заместителем директора Института марксизма-ленинизма.

"Мать Пескова, возможно, служила в спецслужбах – по крайней мере, в государственных базах данных отсутствует информация о местах ее работы, что бывает с сотрудниками силовых структур. Семья Песковых жила в привилегированном ведомственном доме на Пресне, их соседями были сотрудники КГБ и внешней торговли (в СССР это почти одно и то же)", - отмечают журналисты.

Про отца Дмитрия Пескова известно чуть больше. Журналисты предполагают, что Сергей Песков служил в разведке. Выходец из украинского Мукачева, он окончил Институт стран Азии и Африки (ИСАА) и долгие годы работал на Ближнем Востоке под зонтиком "обществ дружбы" и "комитетов солидарности со странами народной демократии". Это стандартное прикрытие для советских разведчиков времен "холодной войны" и именно как о сотруднике спецслужб о Сергее Пескове отзывается его бывший сокурсник.

В официальной биографии Дмитрия Пескова говорится, что он родился в семье посла РФ в Пакистане и Омане. На самом деле, Сергей Песков получил эти посты только после того, как сын стал продвигаться по карьерной лестнице в Кремле. В этом будущему пресс-секретарю президента помогли два брака.

Первой женой Дмитрия Пескова была внучка сталинского маршала Семена Буденного Анастасия. Этот брак помог выпускнику ИСАА отправиться в первую заграничную командировку – в Турцию: в советском, а затем и российском МИДе всегда действовало негласное правило — предпочтение при отправке в долгие зарубежные командировки отдается женатым мужчинам и замужним женщинам.

В Турции первый брак Пескова распался – Анастасия ушла от него к работавшему в Анкаре гражданину Великобритании, забрав сына Николая. А сам Песков увлекся 14-летней дочкой российского дипломата Владимира Солоцинского Екатериной, которая училась в школе при посольстве. Как потом вспоминала сама Солоцинская в интервью Tatler, молодой клерк посольства оказывал ей знаки внимания еще в школе. Однако поженились они только четыре года спустя.

Второй брак сыграл важную роль в карьере Пескова: именно Солоцинский в 1999 году рекомендовал Пескова в качестве переводчика во время визита Бориса Ельцина в Турцию. После этого его перевели в Кремль. Так Песков стал вторым человеком после Алексея Громова, отвечающим в Кремле за медийный образ Путина.

Третьей женой Пескова, как известно, стала олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Пара поженилась в 2015 году.

