Вышла замуж, чтобы избежать санкций: дочь Пескова тайно сменила фамилию, — СМИ

Старшая дочь спикера Кремля Дмитрия Пескова, 27-летняя Лиза Пескова, в отличие от других его четырех детей является публичной личностью. В СМИ распространилась информация, что она тайно сыграла свадьбу и взяла фамилию мужа, чтобы избежать наложенных на ее отца западных санкций.

Related video

Елизавета Пескова родилась 9 января 1998 года в Турции, во втором браке пресс-секретаря президента РФ с Екатериной Солоцинской. Кроме нее у Пескова есть еще одна дочь и трое сыновей, пишет Telegraf.

По информации журналистов, родители с детства заставляли Лизу учить языки, и сейчас она в совершенстве владеет английским и французским и может говорить на турецком, китайском и арабском. Училась дочь спикера Владимира Путина в школе-интернате в Нормандии. Впоследствии в Москве поступила в Институт стран Азии и Африки в Московском государственном университете, а затем продолжила обучение в Парижской школе бизнеса во Франции. Магистратуру Елизавета закончила в Московском государственном институте международных отношений, после чего жила в Москве.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Пескова потеряла возможность выезжать в Европу из-за санкций. Тогда в российской столице она основала бренд верхней одежды "Лиза и Саша", однако в ноябре 2022 года фирма была ликвидирована. Впоследствии Лиза Пескова стала соучредителем рекламного агентства Centrum Moscow.

Лиза — старшая из пяти детей Дмитрия Пескова

Дочь Пескова могла сменить фамилию и родить

В феврале 2022 года дочь Дмитрия Пескова опубликовала сториз в Instagram с хэштегом #нетвойне, но это не уберегло ее от антироссийских санкций, пишет издание "Верстка". В марте того же года дочь спикера Путина попала в санкционный список США, а чуть более чем через два месяца оказалась под санкциями Европейского Союза.

По данным журналистов, в марте 2025 года появилась информация о тайном браке Лизы Песковой. Она якобы взяла фамилию мужа — 25-летнего бизнесмена Даниила Ромашова — чтобы избежать санкций. Журналисты отмечают, что Ромашов, связанный с элитами и застройщиками Санкт-Петербурга, развелся с первой женой ради женитьбы на Песковой.

Тайная свадьба якобы состоялась 14 июля 2024 года, а через четыре месяца у супругов, по информации СМИ, родился сын. Однако сама Лиза Пескова и ее отец никогда официально не комментировали эти сообщения.

Напомним, таблоид Bild отозвал статью о "дочери Путина" Луизе Розовой, которую многие считают внебрачной дочерью президента РФ, после того, как журналисты выяснили, что ее страница в Instagram является фейковой. В сообщениях на этой странице Елизавета Кривоногих, известная как Луиза Розова, открыто осудила войну в Украине.

В августе 2024 года российские СМИ показывали, где до полномасштабной войны в Украине отдыхали дочери и экс-супруга Путина. В частности младшая дочь Путина Екатерина Тихонова совершила более 35 перелетов за два года.