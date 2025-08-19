Вийшла заміж, щоб уникнути санкцій: донька Пєскова таємно змінила прізвище, — ЗМІ

Старша донька речника Кремля Дмитра Пєскова, 27-річна Ліза Пєскова, на відміну від інших його чотирьох дітей є публічною особою. У ЗМІ поширилася інформація, що вона таємно зіграла весілля та взяла прізвище чоловіка, щоб уникнути накладених на її батька західних санкцій.

Єлизавета Пєскова народилася 9 січня 1998 року в Туреччині, в другому шлюбі прессекретаря президента РФ з Катериною Солоцинською. Крім неї у Пєскова є ще одна донька та троє синів, пише Telegraf.

За інформацією журналістів, батьки з дитинства примушували Лізу вчити мови, й наразі вона досконало володіє англійською та французькою та може говорити турецькою, китайською й арабською. Навчалася донька речника Володимира Путіна в школі-інтернаті в Нормандії. Згодом у Москві вступила до Інституту країн Азії та Африки в Московському державному університеті, а потім продовжила навчання у Паризькій школі бізнесу у Франції. Магістратуру Єлизавета закінчила в Московському державному інституті міжнародних відносин, після чого жила в Москві.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України Пєскова втратила можливість виїжджати до Європи через санкції. Тоді в російській столиці вона заснувала бренд верхнього одягу "Ліза і Саша", проте в листопаді 2022 року фірма була ліквідована. Згодом Ліза Пєскова стала співзасновницею рекламного агентства Centrum Moscow.

Ліза — старша з п'яти дітей Дмитра Пєскова

Донька Пєскова могла змінити прізвище й народити

В лютому 2022 року донька Дмитра Пєскова опублікувала сторіз в Instagram з хештегом #нетвойне, та це не вберегло її від антиросійських санкцій, пише видання "Верстка". В березні того ж року донька речника Путіна потрапила до санкційного списку США, а за трохи більше ніж два місяці опинилася під санкціями Європейського Союзу.

За даними журналістів, у березні 2025 року з'явилася інформація про таємний шлюб Лізи Пєскової. Вона нібито взяла прізвище чоловіка — 25-річного бізнесмена Данила Ромашова — щоб уникнути санкцій. Журналісти зазначають, що Ромашов, пов'язаний з елітами та забудовниками Санкт-Петербурга, розлучився з першою дружиною задля одруження з Пєсковою.

Таємне весілля нібито відбулося 14 липня 2024 року, а за чотири місяці в подружжя, за інформацією ЗМІ, народився син. Проте сама Ліза Пєскова та її батько ніколи офіційно не коментували ці повідомлення.

Нагадаємо, таблоїд Bild відкликав статтю про "доньку Путіна" Луїзу Розову, яку багато хто вважає позашлюбною донькою президента РФ, після того, як журналісти з'ясували, що її сторінка в Instagram є фейковою. У дописах на цій сторінці Єлизавета Кривоногих, відома як Луїза Розова, відкрито засудила війну в Україні.

В серпні 2024 року російські ЗМІ показували, де до повномасштабної війни в Україні відпочивали доньки та ексдружина Путіна. Зокрема молодша донька Путіна Катерина Тихонова здійснила понад 35 перельотів за два роки.