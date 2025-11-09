Невідомий дрон облив червоною фарбою російську віллу в Швеції: що відомо про інцидент

Безпілотник невідомого походження пролетів над віллою російської торгової делегації на острові Лідінгьо неподалік столиці Швеції Стокгольма. Дрон розлив на будівлю червону фарбу та невідому "липку речовину", а потім полетів геть.

Минулося без постраждалих, віллу навіть не довелося евакуювати, повідомляє АР з посиланням на інформацію регіональної поліції Стокгольма. Правоохоронці уточнили, що дрон у небі над будівлею помітили самі співробітники торговельної делегації. За їхніми словами, безпілотник скинув на віллу контейнер з фарбою та ще якоюсь наразі невстановленою речовиною. Потім дрон полетів, а свідки зателефонували до поліції.

Слідчі взяли зразки скинутої на будівлю речовини для аналізу та відкрили справу за фактом вандалізму та домагань, розповів прессекретар регіональної поліції Стокгольма Ола Остерлінг. Самі офіцери не бачили БПЛА, але опитали співробітників, які до них телефонували. Хто саме стояв за інцидентом, поки що встановити не вдалося.

Відео дня

На шведському острові Лідінгьо розташовані іноземні посольства, їхні допоміжні офіси та резиденції, зокрема й вілла російської торговельної делегації, про яку йшлося.

Раніше повідомлялося, що дрони Aerodome долетять куди завгодно за 90 секунд. Новаторську програму швидкого реагування запустив Технологічний інститут Джорджії (США).

Також стало відомо, що Німеччина успішно випробувала новітній бойовий лазер, який "спалює" дрони в повітрі. Очікується, що ВМС Німеччини візьмуть на озброєння нову лазерну установку вже у 2029 році.