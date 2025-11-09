Неизвестный дрон облил красной краской российскую виллу в Швеции: что известно об инциденте

Беспилотник неизвестного происхождения пролетел над виллой российской торговой делегации на острове Лидингё недалеко от столицы Швеции Стокгольма. Дрон разлил на здание красную краску и неизвестное "липкое вещество", а затем улетел прочь.

Обошлось без пострадавших, виллу даже не пришлось эвакуировать, сообщает АР со ссылкой на информацию региональной полиции Стокгольма. Правоохранители уточнили, что дрон в небе над зданием заметили сами сотрудники торговой делегации. По их словам, беспилотник сбросил на виллу контейнер с краской и еще каким-то пока неустановленным веществом. Затем дрон улетел, а свидетели позвонили в полицию.

Следователи взяли образцы сброшенного на здание вещества для анализа и открыли дело по факту вандализма и домогательств, рассказал пресс-секретарь региональной полиции Стокгольма Ола Остерлинг. Сами офицеры не видели БПЛА, но опросили сотрудников, которые им звонили. Кто именно стоял за инцидентом, пока установить не удалось.

На шведском острове Лидингё расположены иностранные посольства, их вспомогательные офисы и резиденции, в том числе и вилла российской торговой делегации, о которой шла речь.

