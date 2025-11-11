Війна РФ в Україні не призведе до світової війни: Трамп заявив, що вже запобіг цьому (відео)

Президент США заявив, що бути главою Сполучених Штатів — це "ситуація світового масштабу". І якби не він був президентом, що США б уже "втягнули" в Третю світову війну.

Дональд Трамп зробив заяву під час зустрічі з журналістами в Білому домі, повідомивши, що він особисто запобіг перетворенню війни в Україні на світову війну.

Цю сентенцію президент США видав у відповідь на запитання про сенатора Марджорі Тейлор Грін. Журналіст нагадав, що республіканка, будучи союзницею Трампа, розкритикувала його політику, заявивши, що він має зосередитися на нарадах із внутрішньої політики тут, у Білому домі, а не на постійних нарадах із зовнішньої політики. Грін, відома, як завзятий критик України, також викрила Трампа на брехні, заявивши, що ціни на продукти в США не падають, як він стверджує, а зростають.

Дональд Трамп заявив, що Марджорі Тейлор Грін "хороша жінка", але він не знає, що з нею трапилося, тому що вона "збилася зі шляху". А на його думку, все гаразд.

"Я маю розглядати президентство як ситуацію світового масштабу, а не локального. Тобто, якби у нас був поганий президент, ми могли б жити у світі, охопленому вогнем, де війни легко могли б прийти до нас. У нас був жахливий президент, і в підсумку ми отримали Росію, Україну та інші катастрофи. Не забувайте, я розв'язав вісім воєн, і буде дев'ята. Думаю, я розв'яжу ще одну, але я розв'язав вісім воєн", — повідомив Трамп.

Він повторив своє твердження про те, що війна в Україні завдала США збитків у 350 мільйонів доларів, а тепер не США не витрачають гроші.

"Подивіться, яких збитків Росія і Україна завдали нам як країні. Адже ми витратили 350 мільярдів. Ми більше не витрачаємо гроші. Тепер вони платять нам через НАТО. Знаєте, я домігся збільшення частки НАТО з 2% до 5%. Що ж, це дуже важливо", — заявив Трамп.

Він уточнив, що коли ти президент США, то ти маєш стежити за світом, тому що "тебе втягнуть у це".

"Інакше тебе втягнуть у світову війну. Думаю, якби я був президентом, то, по-перше, цієї війни б ніколи не сталося... І якби я не був президентом, ця війна могла б призвести до Третьої світової війни. Цього не станеться. Більше не станеться. Але коли я тільки прийшов, я подумав: "Ось це так, ця ситуація може призвести до світової війни". І я зібрав НАТО. Я зібрав усіх. Але при всьому цьому я ухвалив великий і красивий законопроєкт", — похвалився Трамп.

Він резюмував, повідомивши, що коли хтось на кшталт Марджорі Тейлор Грін приходить і починає робити такі заяви, це показує, що "вона не в курсі".

Крім зустрічі з журналістами, Трамп ще привів до присяги Серджіо Гора (при народженні Сергія Гороховського), який став його послом в Індії та спеціальним посланцем у Південній і Центральній Азії. Політик, який якось одягнув костюм білки на виступ Барака Обами, за зізнанням Трампа "нічого не знає про Індію", але він "чудовий хлопець".

Нагадаємо, раніше виявилося, що Дональд Трамп носить із собою шпаргалку зі списком воєн, які він нібито припинив.

Зокрема, там є війна між Конго і Руандою, але все вказує на те, що війна там розгориться знову.