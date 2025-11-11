Война РФ в Украине не приведет к мировой войне: Трамп заявил, что уже предотвратил это (видео)

Президент США заявил, что быть главой Соединенных Штатов – это "ситуация мирового масштаба". И если не он был президентом, что США бы уже "втянули" в Третью мировую войну.

Дональд Трамп сделал заявление во время встречи с журналистами в Белом доме, сообщив, что он лично предотвратил превращение войны в Украине в мировую войну.

Эту сентенцию президент США выдал в ответ на вопрос о сенаторе Марджори Тейлор Грин. Журналист напомнил, что республиканка, будучи союзницей Трампа, раскритиковала его политику, заявив, что он должен сосредоточиться на совещаниях по внутренней политике здесь, в Белом доме, а не на постоянных совещаниях по внешней политике. Грин, известная, как заядлый критик Украины, также уличила Трампа во лжи, заявив, что цены на продукты в США не падают, как он утверждает, а растут.

Дональд Трамп заявил, что Марджори Тейлор Грин "хорошая женщина", но он не знает, что с ней случилось, потому что она "сбилась с пути". А по его мнению, все в порядке.

"Я должен рассматривать президентство как ситуацию мирового масштаба, а не локального. То есть, если бы у нас был плохой президент, мы могли бы жить в мире, охваченном огнем, где войны легко могли бы прийти к нам. У нас был ужасный президент, и в итоге мы получили Россию, Украину и другие катастрофы. Не забывайте, я развязал восемь войн, и будет девятая. Думаю, я развяжу еще одну, но я развязал восемь войн", — сообщил Трамп.

Он повторил свое утверждение о том, что война в Украине принесла США ущерб в 350 миллионов долларов, а теперь не США не тратят деньги.

"Посмотрите, какой ущерб Россия и Украина нанесли нам как стране. Ведь мы потратили 350 миллиардов. Мы больше не тратим деньги. Теперь они платят нам через НАТО. Знаете, я добился увеличения доли НАТО с 2% до 5%. Что ж, это очень важно", — заявил Трамп.

Он уточнил, что когда ты президент США, то ты должен следить за миром, потому что "тебя втянут в это".

"Иначе тебя втянут в мировую войну. Думаю, если бы я был президентом, то, во-первых, этой войны бы никогда не случилось… И если бы я не был президентом, эта война могла бы привести ко Третьей мировой войне. Этого не произойдет. Больше не произойдет. Но когда я только пришел, я подумал: "Вот это да, эта ситуация может привести ко мировой войне". И я собрал НАТО. Я собрал всех. Но при всем этом я принял большой и красивый законопроект", — похвастался Трамп.

Он резюмировал, сообщив, что когда кто-то вроде Марджори Тейлор Грин приходит и начинает делать подобные заявления, это показывает, что "она не в курсе".

Кроме встречи с журналистами, Трамп еще привел к присяге Серджио Гора (при рождении Сергея Гороховского), который стал его послом в Индии и специальным посланником в Южной и Центральной Азии. Политик, который как-то надел костюм белки на выступление Барака Обамы, по признанию Трампа "ничего не знает об Индии", но он "отличный парень".

Послом в Индии стал Серджио Гор, который ничего не знает об Индии, по словам Трампа

Напомним, ранее оказалось, что Дональд Трамп носит с собой шпаргалку со списком войн, которые он якобы прекратил.

В частности, там есть война между Конго и Руандой, но все указывает на то, что война там разгорится вновь.