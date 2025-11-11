Джентльмен із Лувру: журналісти знайшли таємничого "детектива", ним виявився школяр

Стильного молодого чоловіка в капелюсі-федорі, жилеті та парасолькою-тростиною сфотографували біля Лувру одразу після скандального пограбування, і ЗМІ назвали його "детективом" і новим Еркюлем Пуаро. Але виявилося, що йому лише 15 років.

Педро Еліас Гарсон Дельво був випадково сфотографований 19 жовтня, коли проходив повз поліцейських, які оточили Лувр. Поки ходили чутки про особу так званого "французького детектива", зображеного на місці злочину, 15-річний Педро, зображений на фотографії, насолоджувався своїм новим подвійним життям, пише CNN.

"Детектив із Лувру" виявився 15-річним підлітком із прекрасним почуттям стилю

Хоча він і називає вигаданого бельгійського детектива Еркюля Пуаро іконою стилю, Педро підтвердив, що не брав участі в жодних розслідуваннях і що йому не вдалося знайти жодну з вкрадених королівських коштовностей на суму 88 мільйонів євро.

Він дізнався про вірусне фото, коли друг показав йому відео в TikTok із цим тепер уже знаменитим знімком. Відео набрало майже 6 мільйонів переглядів.

"У той момент це було дуже кумедно. І ми повернулися в Лувр, щоб подивитися на реакцію людей. Можливо, мене впізнали, але я не впевнений", — розповів він CNN. "".

Педро планував провести 19 жовтня, день пограбування Лувру, у знаменитому музеї разом із матір'ю і дідусем. Коли трійця прибула і виявила, що музей зачинений, стильного старшокласника випадково сфотографував журналіст Associated Press, який знімав місце злочину.

Педро Еліас Гарсон Дельво став інтернет-знаменитістю

Те, що багато інтернет-коментаторів вважають вбранням детектива, насправді є повсякденним образом Педро.

"Для мене важливо одягатися в класичному стилі. І мені подобається так одягатися, тому що я люблю історію, особливо XX століття", — сказав він.

Молодий любитель історії, за його словами, вже майже рік захоплюється модою 40-х років. Його пристрасть до цього стилю почалася, коли він вбрався Жаном Муленом, героєм французького Опору під час Другої світової війни, на карнавал — свято, яке відзначають у багатьох країнах перед Великим постом. Серед парадів і костюмованих гуляючих він знайшов свій новий образ.

Відтоді Педро носить костюм-трійку і капелюх навіть у школі. На відміну від багатьох однокласників, у Педро немає спортивних штанів. Однак він не проти іноді вдягнути штани-карго.

Мати Педро, яка привела його до Лувру того знаменного дня, виросла в Шартрі, приблизно за 50 миль на південний захід від Парижа, її мати була кураторкою музеїв, а батько — плідним французьким письменником. А їхній особняк у Рамбуйє заповнений антикваріатом і творами мистецтва.

Батько стильного юнака — дипломат. Тож сім'я часто переїжджала. Свій перший костюм Педро одягнув у 12 років, його пошили на замовлення в Бангладеш. Педро вже вирішив, чим займатиметься в майбутньому. І це не детективна справа, він хоче стати дипломатом, як його батько.

