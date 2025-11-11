Джентльмен из Лувра: журналисты нашли таинственного "детектива", им оказался школьник

Стильного молодого человека в шляпе-федоре, жилете и зонтом-тростью сфотографировали у Лувра сразу после скандального ограбления и СМИ назвали его "детективом" и новым Эркюлем Пуаро. Но оказалось, что ему всего 15 лет.

Педро Элиас Гарсон Дельво был случайно сфотографирован 19 октября, когда проходил мимо полицейских, который оцепили Лувр. Пока ходили слухи о личности так называемого "французского детектива", изображенного на месте преступления, 15-летний Педро, изображенный на фотографии, наслаждался своей новой двойной жизнью, пишет CNN.

"Детектив из Лувра" оказался 15-летним подростком с прекрасным чувством стиля

Хотя он и называет вымышленного бельгийского детектива Эркюля Пуаро иконой стиля, Педро подтвердил, что не участвовал ни в каких расследованиях и что ему не удалось найти ни одну из украденных королевских драгоценностей на сумму 88 миллионов евро.

Он узнал о вирусном фото, когда друг показал ему видео в TikTok с этим теперь уже знаменитым снимком. Видео набрало почти 6 миллионов просмотров.

"В тот момент это было очень забавно. И мы вернулись в Лувр, чтобы посмотреть на реакцию людей. Возможно, меня узнали, но я не уверен", — рассказал он CNN. «».

Педро планировал провести 19 октября, день ограбления Лувра, в знаменитом музее вместе с матерью и дедушкой. Когда троица прибыла и обнаружила, что музей закрыт, стильного старшеклассника случайно сфотографировал журналист Associated Press, снимавший место преступления.

Педро Элиас Гарсон Дельво стал интернет-знаменитостью

То, что многие интернет-комментаторы посчитали нарядом детектива, на самом деле является повседневным образом Педро.

"Для меня важно одеваться в классическом стиле. И мне нравится так одеваться, потому что я люблю историю, особенно XX века", — сказал он.

Молодой любитель истории, по его словам, уже почти год увлекается модой 40-х годов. Его страсть к этому стилю началась, когда он нарядился Жаном Муленом, героем французского Сопротивления во время Второй мировой войны, на карнавал – праздник, отмечаемый во многих странах перед Великим постом. Среди парадов и костюмированных гуляющих он нашел свой новый образ.

С тех пор Педро носит костюм-тройку и шляпу даже в школе. В отличие от многих одноклассников, у Педро нет спортивных штанов. Однако он не прочь иногда надеть брюки-карго.

Мать Педро, которая привела его в Лувр в тот знаменательный день, выросла в Шартре, примерно в 50 милях к юго-западу от Парижа, ее мать была куратором музеев, а отец — плодовитым французским писателем. А их особняк в Рамбуйе заполнен антиквариатом и произведениями искусства.

Отец стильного юноши – дипломат. Так что семья часто переезжала. Свой первый костюм Педро надел в 12 лет, его сшили на заказ в Бангладеш. Педро уже решил, чем будет заниматься в будущем. И это не детективное дело, он хочет стать дипломатом, как его отец.

