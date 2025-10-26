Фото после ограбления в Лувре вызвало ажиотаж: загадочного мужчину назвали детективом

После громкого ограбления коронных драгоценностей в Лувре (Франция) фотограф зафиксировал на камеру хорошо одетого мужчину возле места происшествия. Снимок, который быстро распространился в соцсетях, вызвал волну предположений о том, кем является этот незнакомец.

Как сообщает The Associated Press, после инцидента в Лувре парижский фотограф Тибо Камю сфотографировал молодого человека, который проходил мимо полицейских возле заблокированного входа в музей. По словам Камю, он сделал кадр инстинктивно, хотя часть переднего плана закрывало плечо прохожего. Несмотря на это, фотография четко зафиксировала действия полиции, которая перекрывала территорию после дерзкого ограбления средь бела дня 19 октября 2025 года.

Камю отметил, что мужчина привлек его внимание своим видом: пальто, пиджак, галстук и фетровая шляпа добавили сцене элегантности и парижского шарма. Именно этот образ сделал фото вирусным после публикации в международной ленте Associated Press.

В социальных сетях начали массово распространять изображения, утверждая, что загадочный человек — детектив, расследующий ограбление. Один из постов на платформе X, который набрал более 5,6 млн просмотров, содержал подпись: "Настоящий снимок (не созданный искусственным интеллектом!) французского детектива, расследующего кражу коронных драгоценностей из Лувра".

Другой популярный пользователь, имеющий 1,2 млн подписчиков, назвал мужчину "будто героем фильма-нуар 1940-х годов, настоящим детективом французской полиции".

Однако сам Тибо Камю опроверг эти предположения. По его словам, мужчина не имел признаков полицейского и, вероятно, просто покидал территорию музея во время эвакуации. "Он появился передо мной, я его увидел, я сделал фото. Он прошел мимо и ушел", — пояснил Камю.

Никаких официальных подтверждений того, что этот человек является следователем, власти не предоставили. На вопрос Associated Press прокуратура Парижа ответила с иронией: "Мы бы предпочли сохранить тайну живой", — говорится в сообщении.

Напомним, 19 октября неизвестные совершили дерзкое ограбление в музее Лувр, похитив часть драгоценностей французской короны. Событие вызвало масштабную полицейскую операцию, а музей временно закрыли для посетителей.

Как сообщал Фокус, двух мужчин задержали в Париже по подозрению в участии в ограблении Лувра.