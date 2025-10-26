Ограбление века во Франции: полиция арестовала двух подозреваемых

Двух мужчин задержали в Париже по подозрению в участии в дерзком ограблении Лувра, во время которого похитили бесценные королевские драгоценности. Операцию провели в субботу вечером, 25 октября, после попытки одного из подозреваемых сбежать за границу.

Как сообщило французское издание Le Parisien, судебная полиция провела операцию после того, как узнала о попытке одного из подозреваемых сбежать за границу. Мужчину задержали в аэропорту Руасси, а вскоре второго — в Сен-Сен-Дени. Оба — около 30 лет, жители пригорода Парижа, ранее судимые за кражи со взломом.

По данным следствия, они входили в группу из четырех человек, которые 18 октября совершили "ограбление века", — взломали окно галереи Аполлона в Лувре с помощью грузовика с подъемником. В желтых жилетах и мотошлемах злоумышленники вынесли восемь бесценных драгоценностей французской короны, среди которых украшения императрицы Евгении и королевы Марии-Амели. Ориентировочная сумма ущерба — 88 миллионов евро.

Во время побега преступники потеряли одну из корон, а найденные на месте улики — жилеты, шлем с волосами и грузовик — помогли полиции быстро выйти на след подозреваемых. Следователи проверяют, действовали ли нападавшие самостоятельно или под контролем организованной преступной сети, специализирующейся на торговле культурными ценностями.

По словам прокурора Парижа Лоры Беккуо, на месте преступления изъято более 150 доказательств. В расследовании задействовано более 100 полицейских из Центрального управления по борьбе с торговлей культурными ценностями (OCBC) и Парижской бригады по борьбе с бандитизмом (BRB).

Напомним, ограбление Лувра стало одним из самых дерзких в новейшей истории Франции. Инцидент вызвал международный резонанс и поставил под сомнение систему безопасности одного из самых известных музеев мира. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заверил, что все причастные к преступлению будут найдены.

