Пограбування століття у Франції: поліція заарештувала двох підозрюваних

Двох чоловіків затримали у Парижі за підозрою в участі у зухвалому пограбуванні Лувру, під час якого викрали безцінні королівські коштовності. Операцію провели у суботу ввечері, 25 жовтня, після спроби одного з підозрюваних утекти за кордон.

Як повідомило французьке видання Le Parisien, судова поліція провела операцію після того, як дізналася про спробу одного з підозрюваних утекти за кордон. Чоловіка затримали в аеропорту Руассі, а невдовзі другого — у Сен-Сен-Дені. Обидва — близько 30 років, мешканці передмістя Парижа, раніше судимі за крадіжки зі зломом.

За даними слідства, вони входили до групи з чотирьох осіб, які 18 жовтня здійснили "пограбування століття", — зламали вікно галереї Аполлона у Луврі за допомогою вантажівки з підйомником. У жовтих жилетах і мотошоломах зловмисники винесли вісім безцінних коштовностей французької корони, серед яких прикраси імператриці Євгенії та королеви Марії-Амелі. Орієнтовна сума збитків — 88 мільйонів євро.

Під час втечі злочинці втратили одну з корон, а знайдені на місці докази — жилети, шолом із волоссям та вантажівка — допомогли поліції швидко вийти на слід підозрюваних. Слідчі перевіряють, чи діяли нападники самостійно, чи під контролем організованої злочинної мережі, що спеціалізується на торгівлі культурними цінностями.

За словами прокурора Парижа Лори Беккуо, на місці злочину вилучено понад 150 доказів. У розслідуванні задіяно понад 100 поліцейських із Центрального управління боротьби з торгівлею культурними цінностями (OCBC) та Паризької бригади боротьби з бандитизмом (BRB).

Нагадаємо, пограбування Лувру стало одним із найзухваліших у новітній історії Франції. Інцидент спричинив міжнародний резонанс і поставив під сумнів систему безпеки одного з найвідоміших музеїв світу. Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс запевнив, що всі причетні до злочину будуть знайдені.

