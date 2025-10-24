5 найзухваліших пограбувань в історії: від сховища банку до цінностей Лувра (фото, відео)

Нещодавня крадіжка цінностей Лувра посеред білого дня стала однією з найзухваліших за останній час. Історія знає низку випадків, коли злодіям вдавалося викрасти значну суму грошей та цінностей.

Видання The Daily Star розповідає про 5 найвідоміших пограбувань за останні 100 років, де цілями злочинців ставали твори мистецтва, банківські сховища та сейфи банківських установ.

Викрадення Мона Лізи (1911)

У 1911 році з Лувра італієць Вінченцо Перуджа виніс легендарну картину Леонардо да Вінчі із музею. Він зміг непомітно вивести твір, заховавши його під пальто.

Поліція витратила два роки на пошуки. Саме тоді чоловіка затримали при спробі продати в Італії, а шедевр світового надбання лежав перед інших репродукцій.

Сам чоловік отримав надзвичайно м'який термін — один рік тюрми. Після процесу шедевр повернули до Франції.

Повернення Мона лізи після пограбування Фото: Відкриті джерела

Грабіж музею Ізабелли Стюарт Ґарднер (1990)

У березні 1990 року двоє чоловіків увійшли до музею у Бостоні під виглядом поліцейських. Професійні зломники діяли дуже нахабно та ефектно: за 81 хвилину вони викрали 13 творів мистецтва.

Серед викраденого була картина "Буря на морі Галілеї" Рембрандта. Загальна вартість викраденого оцінюється приблизно $500 млн (майже 21 млрд грн).

Поліція та ФБР намагалися вийти на слід зловмисників. Однак до цього ані шедеврів, ані підозрюваних не було знайдено.

Музей Ізабелли Стюарт Ґарднер після пограбування 1990 року Фото: З відкритих джерел

Пограбування музею "Зеленого склепіння" в Дрездені (2019)

Одне з найзухваліших пограбувань в історії сталося шість років тому в Німеччині. Тоді п’ятеро чоловіків викрали з музею коштовності XVIII століття вартістю €113 млн (майже 5,45 млрд грн).

Зловмисникам вдалося забрати забрали 21 ювелірний виріб із понад 4 300 діамантами. Поліція кілька місяців шукала підозрюваних, коли вийшла на їх слід.

Злодіїв упіймали через кілька місяців, а протягом 2022-2023 років копам вдалося знайти більшу частину викраденого. В травні 2023 року п'ятеро осіб були засуджені за організацію злочину, всі вони належали до клану Реммо, відомого в ФРН як грабіжники.

Музей "Зеленого склепіння" після пограбування Фото: З відкритих джерел

Пограбування у Великодню неділю в Лос-Анджелесі (2024)

В березі 2024 року невідомі вдерлися в сейф компанії GardaWorld, після чого звідти зникло майже $30 млн (понад 1,26 млрд грн). Поліція та ФБР негайно почали пошуки злочинців.

Саму справу злочинці виконали бездоганно: проникли в заклад, зламали сейф і винесли готівку. Правоохоронці не повідомляють деталей про підозрюваних, однак за повідомленнями ЗМІ ніхто не бачив і не чув підозрюваних.

Наразі залишається невідомою ані кількість грабіжників, ані те, як їм вдалося обійти сигналізацію, охорону та системи сканування. Підозрювані досі залишаються на волі, доля викраденого теж залишається невідома.

Репортаж ЗМІ про пограбування на Великодень у березні 2024 року

Крадіжка цінностей з Лувра (2025)

Зранку 19 жовтня 2025 року паризький "Лувр" було пограбовано посеред білого дня. Злочинці використали механічний підйомник, вибили вікно, а потім — винесли коштовності часів імператора Наполеона вартістю близько 80 млн євро (майже 4,27 млрд грн).

Найбільший діамант колекції — "Реджент" вагою понад 140 каратів — зловмисники не взяли. Підозрювані провели в музеї лише сім хвилин і втекли на мопедах. Наразі поліція та спецслужби шукають підозрюваних у вчиненні нахабного злочину.

Раніше Фокус розповідав про п'ять найвідоміших пограбувань Лувру. За час свого існування далеко не перше пограбування одного з найвідоміших музеїв світу. Дещо з вкраденого так і не було знайдено.

Згодом стало відомо, що виконавців останнього крадіжки в Луврі можуть не знайти. Експерти впевнені, що коштовності наполеонівської епохи переплавлять, а каміння продадуть окремо.