5 самых дерзких ограблений в истории: от хранилища банка до ценностей Лувра (фото, видео)

Недавняя кража ценностей Лувра средь бела дня стала одной из самых дерзких за последнее время. История знает ряд случаев, когда ворам удавалось похитить значительную сумму денег и ценностей.

Издание The Daily Star рассказывает о 5 самых известных ограблений за последние 100 лет, где целями преступников становились произведения искусства, банковские хранилища и сейфы банковских учреждений.

Похищение Мона Лизы (1911)

В 1911 году из Лувра итальянец Винченцо Перуджа вынес легендарную картину Леонардо да Винчи из музея. Он смог незаметно вывести произведение, спрятав его под пальто.

Полиция потратила два года на поиски. Именно тогда мужчину задержали при попытке продать в Италии, а шедевр мирового достояния лежал перед других репродукций.

Сам мужчина получил чрезвычайно мягкий срок — один год тюрьмы. После процесса шедевр вернули во Францию.

Відео дня

Возвращение Мона Лизы после ограбления Фото: Открытые источники

Ограбление музея Изабеллы Стюарт Гарднер (1990)

В марте 1990 года двое мужчин вошли в музей в Бостоне под видом полицейских. Профессиональные взломщики действовали очень нагло и эффектно: за 81 минуту они похитили 13 произведений искусства.

Среди похищенного была картина "Буря на море Галилеи" Рембрандта. Общая стоимость похищенного оценивается примерно $500 млн (почти 21 млрд грн).

Полиция и ФБР пытались выйти на след злоумышленников. Однако до этого ни шедевров, ни подозреваемых не было найдено.

Музей Изабеллы Стюарт Гарднер после ограбления в 1990 году Фото: Из открытых источников

Ограбление музея "Зеленого свода" в Дрездене (2019)

Одно из самых дерзких ограблений в истории произошло шесть лет назад в Германии. Тогда пятеро мужчин похитили из музея драгоценности XVIII века стоимостью €113 млн (почти 5,45 млрд грн).

Злоумышленникам удалось забрать забрали забрали 21 ювелирное изделие с более 4 300 бриллиантами. Полиция несколько месяцев искала подозреваемых, когда вышла на их след.

Воры были пойманы через несколько месяцев, а в течение 2022-2023 годов копам удалось найти большую часть похищенного. В мае 2023 года пять человек были осуждены за организацию преступления, все они принадлежали к клану Реммо, известному в ФРГ как грабители.

Музей "Зеленого свода" после ограбления Фото: Из открытых источников

Ограбление в Пасхальное воскресенье в Лос-Анджелесе (2024)

В берегу 2024 года неизвестные ворвались в сейф компании GardaWorld, после чего оттуда исчезло почти $30 млн (более 1,26 млрд грн). Полиция и ФБР немедленно начали поиски преступников.

Само дело преступники выполнили безупречно: проникли в заведение, взломали сейф и вынесли наличные. Правоохранители не сообщают деталей о подозреваемых, однако по сообщениям СМИ никто не видел и не слышал подозреваемых.

Пока остается неизвестным ни количество грабителей, ни то, как им удалось обойти сигнализацию, охрану и системы сканирования. Подозреваемые до сих пор остаются на свободе, судьба похищенного тоже остается неизвестной.

Репортаж СМИ об ограблении на Пасху в марте 2024 года

Кража ценностей из Лувра (2025)

Утром 19 октября 2025 года парижский "Лувр" был ограблен средь бела дня. Преступники использовали механический подъемник, выбили окно, а затем — вынесли драгоценности времен императора Наполеона стоимостью около 80 млн евро (почти 4,27 млрд грн).

Самый большой бриллиант коллекции — "Реджент" весом более 140 карат — злоумышленники не взяли. Подозреваемые провели в музее всего семь минут и скрылись на мопедах. Сейчас полиция и спецслужбы ищут подозреваемых в совершении наглого преступления.

Ранее Фокус рассказывал о пяти самых известных ограблениях Лувра. За время своего существования далеко не первое ограбление одного из самых известных музеев мира. Кое-что из украденного так и не было найдено.

Впоследствии стало известно, что исполнителей последней кражи в Лувре могут не найти. Эксперты уверены, что драгоценности наполеоновской эпохи переплавят, а камни продадут отдельно.