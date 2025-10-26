Фото після пограбування у Луврі викликало ажіотаж: загадкового чоловіка назвали детективом

Після гучного пограбування коронних коштовностей у Луврі (Франція) фотограф зафіксував на камеру добре вдягненого чоловіка біля місця події. Знімок, що швидко поширився у соцмережах, спричинив хвилю припущень про те, ким є цей незнайомець.

Як повідомляє The Associated Press, після інциденту у Луврі паризький фотограф Тібо Камю сфотографував молодого чоловіка, який проходив повз поліцейських біля заблокованого входу до музею. За словами Камю, він зробив кадр інстинктивно, хоча частину переднього плану закривало плече перехожого. Попри це, фотографія чітко зафіксувала дії поліції, яка перекривала територію після зухвалого пограбування серед білого дня 19 жовтня 2025 року.

Камю зазначив, що чоловік привернув його увагу своїм виглядом: пальто, піджак, краватка та фетровий капелюх додали сцені елегантності та паризького шарму. Саме цей образ зробив фото вірусним після публікації у міжнародній стрічці Associated Press.

Відео дня

У соціальних мережах почали масово поширювати зображення, стверджуючи, що загадковий чоловік — детектив, який розслідує пограбування. Один із дописів на платформі X, який набрав понад 5,6 млн переглядів, містив підпис: "Справжній знімок (не створений штучним інтелектом!) французького детектива, який розслідує крадіжку коронних коштовностей із Лувру".

Інший популярний користувач, що має 1,2 млн підписників, назвав чоловіка "ніби героєм фільму-нуар 1940-х років, справжнім детективом французької поліції".

Однак сам Тібо Камю спростував ці припущення. За його словами, чоловік не мав ознак поліцейського і, ймовірно, просто залишав територію музею під час евакуації. "Він з’явився переді мною, я його побачив, я зробив фото. Він пройшов повз і пішов", — пояснив Камю.

Жодних офіційних підтверджень того, що цей чоловік є слідчим, влада не надала. На запитання Associated Press прокуратура Парижа відповіла з іронією: "Ми б воліли зберегти таємницю живою", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 жовтня невідомі здійснили зухвале пограбування у музеї Лувр, викравши частину коштовностей французької корони. Подія спричинила масштабну поліцейську операцію, а музей тимчасово закрили для відвідувачів.

Як повідомляв Фокус, двох чоловіків затримали у Парижі за підозрою в участі у пограбуванні Лувру.