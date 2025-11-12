Хабар в мільйон євро в Румунії: колишнього сенатора затримали через махінації у збройній угоді з Україною

Маріус Овідіу Ісайла пропонував 1 мільйон євро міністру оборони Румунії за сприяння в укладанні угоди з продажу зброї, що могла бути незаконно профінансована за рахунок програми Європейського Союзу.

Колишнього чиновника затримали за підозрою у підкупі. Хабар він пропонував за заплутану збройну угоду. Маріус Овідіу Ісайла хотів придбати снаряди радянського зразка в Казахстані, привезти їх до Румунії, відремонтувати та перемаркувати як румунські й продати для ЗСУ через посередника в Болгарії. Фінансувати все це мала європейська програма Rearm Europe, призначена для підтримки виробництва зброї в ЄС, повідомляє "Радіо Свобода".

Маріус Овідіу Ісайла був затриманий за спробу дати хабар міністру оборони Румунії Фото: Соцмережі

Очільник Міноборони Румунії Іонуц Моштяну написав у соцмережах, що "категорично відмовився".

Як зазначають Румунська і Болгарська служби Радіо Свобода, ідея полягала в тому, щоб створити схему для майбутнього бізнесу, який міг би отримати фінансування від програми ЄС "Переозброєння Європи" (Rearm Europe), започаткованої в березні для підтримки виробництва зброї в 27 країнах блоку. Артилерійські снаряди російського типу широко використовуються в Україні, але не виробляються в країнах ЄС.

Румунська служба Радіо Свобода поговорила з двома ключовими фігурами у цій справі. Один розповів, що до нього звернувся колишній сенатор Маріус Овідіу Ісайла, а інший – про те, що з ним контактував болгарський бізнесмен на ім’я Роман Іванов Ангелов.

На початку жовтня Ангелов нібито очолював делегацію, яка звернулася до керівника Romtehnika, компанії з торгівлі зброєю, яка представляє Міністерство оборони Румунії, прагнучи скористатися її контактами в Казахстані.

"Вони запропонували мені угоду, – сказав керівник Romtehnika Разван Мінку. – Ми мали б брати боєприпаси з Казахстану і перепродавати їх їм".

Але Мінку сказав, що пропозиція виглядала "підозрілою" і він її відхилив.

Журналісти поспілкувались із посередником, політиком Октавіаном Берчаном, який став інформатором і зробив 17 таємних записів своїх зустрічей із Ісайлою для правоохоронних органів.

"Йдеться про групу, яка хоче ввезти до Румунії російські чи російського зразка боєприпаси, які потім можна експортувати до Болгарії, а звідти — до України. Все придбано на гроші Євросоюзу", - сказав він.

Берчану повідомив, що йому пропонували 10 мільйонів євро за те, щоб він став частиною цієї групи.

Заяви Ісайли у розшифровках записів, зроблених Берчану, опублікованих 10 листопада румунським сайтом Gandul, дозволяють припустити, що він працював з іншими, часто називаючи себе "нами" і натякаючи на великі суми грошей та політичний вплив.

Якоїсь миті він каже: "Я той, хто відчиняє двері! І я відчиняю двері для вас: НАТО, посольство США, Німеччина".

В іншій розмові він, як повідомляється, сказав Берчану: "Скажи мені, скільки тобі потрібно, і ввечері... за 24 години в тебе будуть усі гроші".

Ісайла також описує, як працюватиме ця схема: «Ми купуємо снаряди у Казахстані, самі їх розбираємо, привозимо сюди в розібраному вигляді… збираємо, фарбуємо, розставляємо, а румунська держава їх продає".

У стенограмах Ісайла також припускає, що подібна схема вже була реалізована в Албанії, внаслідок чого учасники ставали "мільярдерами одразу". Міністерство оборони Албанії та антикорупційне відомство поки не відповіли на запити "Радіо Свобода".

Згідно з повідомленням румунської прокуратури, Ісайла звернувся до посередника, щоб спробувати підкупити міністра оборони Йонуца Моштяну для сприяння укладенню угоди.

Моштяну вже повідомив, що "одна людина намагалася купити мій вплив за мільйон євро, щоб сприяти укладенню контракту з Romtehnica. Я категорично відмовився від будь-якої зустрічі з цією особою".

Ісайлу помістили під варту на 30 днів, а місце перебування болгарського бізнесмена Романа Ангелова невідоме. Ангелов є єдиним акціонером компанії під назвою Sofia Arm Tech, яка минулого року отримала ліцензію на міжнародну торгівлю зброєю.

До цього компанія не вказувала жодної діяльності в документах, поданих до торгового реєстру Болгарії після свого заснування у 2020 році. За документами, у ній працює вісім співробітників.

