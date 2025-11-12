Взятка в миллион евро в Румынии: бывшего сенатора задержали из-за махинаций в оружейной сделке с Украиной

Мариус Овидиу Исайла предлагал 1 миллион евро министру обороны Румынии за содействие в заключении сделки по продаже оружия, которая могла быть незаконно профинансирована за счет программы Европейского Союза.

Бывшего чиновника задержали по подозрению в подкупе. Взятку он предлагал за запутанную оружейную сделку. Мариус Овидиу Исайла хотел приобрести снаряды советского образца в Казахстане, привезти их в Румынию, отремонтировать и перемаркировать как румынские и продать для ВСУ через посредника в Болгарии. Финансировать все это должна была европейская программа Rearm Europe, предназначенная для поддержки производства оружия в ЕС, сообщает "Радио Свобода".

Мариус Овидиу Исайла был задержан за попытку дать взятку министру обороны Румынии Фото: Соцсети

Глава Минобороны Румынии Ионуц Моштяну написал в соцсетях, что "категорически отказался".

Как отмечают Румынская и Болгарская службы Радио Свобода, идея заключалась в том, чтобы создать схему для будущего бизнеса, который мог бы получить финансирование от программы ЕС "Перевооружение Европы" (Rearm Europe), начатой в марте для поддержки производства оружия в 27 странах блока. Артиллерийские снаряды российского типа широко используются в Украине, но не производятся в странах ЕС.

Румынская служба Радио Свобода поговорила с двумя ключевыми фигурами в этом деле. Один рассказал, что к нему обратился бывший сенатор Мариус Овидиу Исайла, а другой — о том, что с ним контактировал болгарский бизнесмен по имени Роман Иванов Ангелов.

В начале октября Ангелов якобы возглавлял делегацию, которая обратилась к руководителю Romtehnika, компании по торговле оружием, представляющей Министерство обороны Румынии, стремясь воспользоваться ее контактами в Казахстане.

"Они предложили мне сделку, — сказал руководитель Romtehnika Разван Минку, — Мы должны были бы брать боеприпасы из Казахстана и перепродавать их им".

Но Минку сказал, что предложение выглядело "подозрительным" и он его отклонил.

Журналисты пообщались с посредником, политиком Октавианом Берчаном, который стал информатором и сделал 17 тайных записей своих встреч с Исайлой для правоохранительных органов.

"Речь идет о группе, которая хочет ввезти в Румынию российские или российского образца боеприпасы, которые затем можно экспортировать в Болгарию, а оттуда — в Украину. Все приобретено на деньги Евросоюза", — сказал он.

Берчану сообщил, что ему предлагали 10 миллионов евро за то, чтобы он стал частью этой группы.

Заявления Исайлы в расшифровках записей, сделанных Берчану, опубликованных 10 ноября румынским сайтом Gandul, позволяют предположить, что он работал с другими, часто называя себя "нами" и намекая на большие суммы денег и политическое влияние.

В какой-то момент он говорит: "Я тот, кто открывает дверь! И я открываю двери для вас: НАТО, посольство США, Германия".

В другом разговоре он, как сообщается, сказал Берчану: "Скажи мне, сколько тебе нужно, и вечером... за 24 часа у тебя будут все деньги".

Исайла также описывает, как будет работать эта схема: "Мы покупаем снаряды в Казахстане, сами их разбираем, привозим сюда в разобранном виде... собираем, красим, расставляем, а румынское государство их продает".

В стенограммах Исайла также предполагает, что подобная схема уже была реализована в Албании, в результате чего участники становились "миллиардерами сразу". Министерство обороны Албании и антикоррупционное ведомство пока не ответили на запросы "Радио Свобода".

Согласно сообщению румынской прокуратуры, Исайла обратился к посреднику, чтобы попытаться подкупить министра обороны Йонуца Моштяну для содействия заключению сделки.

Моштяну уже сообщил, что "один человек пытался купить мое влияние за миллион евро, чтобы способствовать заключению контракта с Romtehnica. Я категорически отказался от любой встречи с этим лицом".

Исайлу поместили под стражу на 30 дней, а место пребывания болгарского бизнесмена Романа Ангелова неизвестно. Ангелов является единственным акционером компании под названием Sofia Arm Tech, которая в прошлом году получила лицензию на международную торговлю оружием.

До этого компания не указывала никакой деятельности в документах, поданных в торговый реестр Болгарии после своего основания в 2020 году. По документам, в ней работает восемь сотрудников.

