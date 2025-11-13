"Змусити країну працювати": підпис Трампа завершив найдовший шатдаун в історії США (відео)

Президент США Дональд Трамп підписав закон про тимчасове фінансування федерального уряду, чим завершив рекордний за тривалістю шатдаун в історії США.

Підписання закону Трампом стало фінальним кроком у відновлення роботи урядових структур, пише CNN.

"І зараз для нас честь підписати цей неймовірний законопроєкт і знову змусити нашу країну працювати. Щиро дякую", — сказав Трамп перед підписанням.

Він також підкреслив, що США пережили короткострокову катастрофу з демократами, які нібито вважали, що це буде вигідно з політичного погляду.

"Сьогодні ми надсилаємо чітке повідомлення, що ніколи не піддамося шантажу, бо це саме ним і було. Вони намагалися шантажувати, демократи намагалися шантажувати нашу країну. (…) Ця маленька екскурсія, на яку вони нас повели, коштувала країні півтора трильйона доларів", — зазначив Трамп.

Журналісти пояснили, що закон передбачає тимчасове фінансування, яке триватиме до 30 січня 2026 року, тобто Конгресу доведеться знову повертатися до бюджетних переговорів наприкінці січня.

Водночас законопроєкт містить важливе положення, яке забезпечує фінансування для ключових урядових програм та агентств до кінця 2026 року.

Зазначимо, що шатдаун в США почався 1 жовтня та тривав 42 дні, що є найбільшим терміном за всю історію США, коли урядові структури не фінансувались з державного бюджету.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада Сенат США проголосував за угоду про фінансування уряду та скасування шатдауну.

Фокус також писав про те, що через шатдаун США зупинили продаж зброї Україні та союзникам.