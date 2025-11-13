"Заставить страну работать": подпись Трампа завершила самый длинный шатдаун в истории США (видео)

Президент США Дональд Трамп подписал закон о временном финансировании федерального правительства, чем завершил рекордный по продолжительности шатдаун в истории США.

Подписание закона Трампом стало финальным шагом в возобновлении работы правительственных структур, пишет CNN.

"И сейчас для нас честь подписать этот невероятный законопроект и снова заставить нашу страну работать. Спасибо большое", — сказал Трамп перед подписанием.

Он также подчеркнул, что США пережили краткосрочную катастрофу с демократами, которые якобы считали, что это будет выгодно с политической точки зрения.

"Сегодня мы посылаем четкое сообщение, что никогда не поддадимся шантажу, потому что это именно им и было. Они пытались шантажировать, демократы пытались шантажировать нашу страну. (...) Эта маленькая экскурсия, на которую они нас повели, стоила стране полтора триллиона долларов", — отметил Трамп.

Журналисты объяснили, что закон предусматривает временное финансирование, которое продлится до 30 января 2026 года, то есть Конгрессу придется снова возвращаться к бюджетным переговорам в конце января.

В то же время законопроект содержит важное положение, которое обеспечивает финансирование для ключевых правительственных программ и агентств до конца 2026 года.

Отметим, что шатдаун в США начался 1 октября и длился 42 дня, что является самым большим сроком за всю историю США, когда правительственные структуры не финансировались из государственного бюджета.

Напомним, в ночь на 10 ноября Сенат США проголосовал за соглашение о финансировании правительства и отмене шатдауна.

Фокус также писал о том, что из-за шатдауна США остановили продажу оружия Украине и союзникам.