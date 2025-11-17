В Ефіопії спалахнув смертельний вірус Марбург: лікування від нього не існує

Ефіопія повідомила про перший спалах вірусу Марбург, відомо вже про щонайменше 9 хворих. Шанси вижити після зараження ним становлять лише приблизно 50%.

В Ефіопії спалахнув смертельний вірус Марбург. Ним заразились щонайменше 9 осіб на півдні країн. Про це 14 листопада заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я доктор Тедрос Аданом Гебреисус.

"Я висловлюю подяку Міністерству охорони здоров'я Ефіопії за швидку та прозору реакцію на спалах, а також за роботу Ефіопського інституту громадського здоров'я та регіональних органів охорони здоров'я. Ці швидкі дії демонструють серйозність намірів країни швидко взяти спалах під контроль", — зазначив він.

Гебреисус підкреслив, що ВООЗ на рівні країни, регіону та штаб-квартири активно підтримує Ефіопію в боротьбі зі спалахом вірусу Марбург та лікуванні інфікованих. Також організація підтримує всі зусилля, спрямовані на запобігання потенційному транскордонному поширенню вірусу.

В Ефіопії спалахнув смертельний вірус Марбург: симптоми

У The Washington Post пояснили, що вірус Марбург — це вірусна геморагічна лихоманка. Він передається між людьми через контакт з біологічними рідинами, зокрема кров'ю, слиною або сечею, а також через поверхні та матеріали.

Вірус Марбург належить до того ж роду, що й Ебола, і був вперше виявлений у 1967 році. Він названий на честь німецького міста, де стався перший спалах.

Спочатку захворювання проявляється такими симптомами:

лихоманка;

головний біль;

озноб;

болі у м'язах.

Рідше у пацієнтів можуть бути болі в грудях, нудота, блювота та діарея. За 2-7 днів після прояву симптомів може з'явитися висип, але свербіння немає. У важких випадках можливі сильна крововтрата, кровотеча та поліорганна дисфункція (відмова органів).

Вірус Марбург: смертність і профілактика

За інформацією ВООЗ, смерть від цього вірусу зазвичай настає за 8-9 днів. Цьому передують сильна крововтрата і шок. загалом середній рівень летальності становить приблизно 50%.

Затверджених для лікування вакцин або антивірусних препаратів не існує. Пацієнтам лише надають підтримувальну терапію.

"Ймовірно, вірус вперше перейшов до людей від кажанів. Він може знову і знову з'являтися, навіть після того, як один спалах захворювання буде локалізовано", — додали у виданні.

