Мексику охопили антиурядові протести: поліція розганяла людей газом, є постраждалі (відео)

У Мексиці на акції протесту вийшли тисячі людей, невдоволених діями уряду країни та президентки Клаудії Шейнбаум. Протестувальники знесли паркани навколо президентської резиденції, поліція застосувала сльозогінний газ.

Внаслідок зіткнень мітингувальників з правоохоронцями постраждали щонайменше 120 людей, повідомляє ВВС. За інформацією видання, більшість постраждалих – це самі поліціянти.

ЗМІ оприлюднили кадри жорсткого протистояння в Мехіко.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що акції протесту фінансувалися правими політиками – опонентами її уряду.

Протестам передувало вбивство мера міста Уруапан Карлоса Мансо. Він був застрелений 1 листопада під час відвідування фестивалю Дня мертвих. Учасники нинішніх антиурядових акцій розмахували банерами з написами "Ми всі Карлос Мансо".

Мансо прославився завдяки тому, що відкрито говорив про ситуацію з торгівлею наркотиками у своєму місті та вимагав жорстких заходів проти наркокартелів.

Президентка Шейнбаум, своєю чергою, теж виступала проти картелів, але чинила опір закликам до нової "тотальної війни з наркотиками". Саме за нездатність зупинити насильство вона й зазнала критики, – попри успіхи у боротьбі з незаконним обігом фентанілу (це, до речі, було одним з головним питань для президента США Дональда Трампа).

Раніше стало відомо, що до президентки Мексики домагалися у прямому ефірі. Клаудія Шейнбаум спілкувалася з жителями Мехіко, коли нетверезий чоловік поцілував її та схопив за груди, перш ніж втрутилася охорона. Відео інциденту розлетілося соцмережами,

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп підписав указ про перейменування Мексиканської затоки. Затоку перейменували на Американську.