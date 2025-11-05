До президентки Мексики домагалися у прямому ефірі: що відомо (відео)

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум спілкувалася з жителями Мехіко, коли нетверезий чоловік поцілував її в шию і схопив за груди, перш ніж втрутилася охорона.

На відео, яке розійшлося соцмережами, видно, що Клаудії Шейнбаум вдалося зберегти спокій, вона м'яко звільнилася від захоплення, повернулася до чоловіка і сказала йому: "Давай зробимо фото, не хвилюйся". І тільки тоді втручається член її служби безпеки, пише Daily Mail.

Клаудію Шейнбаум намагався поцілувати чоловік на вулиці

Шокуючий інцидент викликав приголомшену реакцію користувачів соціальних мереж, деякі з яких поставили собі питання, чому її служба безпеки одразу ж не зупинила чоловіка, який чіплявся до мексиканського лідера.

"У вівторок у Мехіко президента Мексики Клаудію Шейнбаум чіпав незнайомий чоловік. Чоловік виглядав п'яним і намагався поцілувати Шейнбаум. Де її охорона?" — написав один із користувачів X.

Офіс Шейнбаум не відразу відреагував на прохання ЗМІ прокоментувати інцидент, але, за даними місцевих журналістів, чоловіка заарештували незабаром після інциденту.

Секретаріат у справах жінок, жіночі інститути у федеральних суб'єктах, а також голови комісій з питань гендерної рівності в Палаті депутатів і Сенаті пізніше виступили із заявою, в якій засудили інцидент, що трапився з Шейнбаум.

"На жаль, жодна жінка в нашій країні не застрахована від сексуальних домагань, тому ми щодня працюємо над боротьбою з ними", — ідеться в заяві.

Мексика вже давно страждає від "мачизму" і насильства щодо жінок, які можуть варіюватися від коментарів на вулиці до, у найгірших формах, нападів із кислотою і жорстоких убивств жінок.

Клаудія Шейнбаум — перша жінка-президент Мексики. Її переконлива перемога торік стала важливим кроком для країни, яка страждає від повсюдного гендерного насильства.

Клаудія Шейнбаум — перший президент-жінка Мексики Фото: З відкритих джерел

Шейнбаум, як і її попередник і політичний наставник експрезидент Андрес Мануель Лопес Обрадор, намагається підтримувати зв'язок із людьми, часто виходячи на вулицю, спілкуючись із виборцями і роблячи селфі.

Нагадаємо, скоро Мексика може зіткнутися з амбіціями Дональда Трампа. Президент США хоче почати наземну операцію проти наркокартелів.

Раніше Дональд Трамп уже перейменував Мексиканську затоку на Затоку Америки.