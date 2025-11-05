К президентке Мексики домогались в прямом эфире: что известно (видео)

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум общалась с жителями Мехико, когда нетрезвый мужчина поцеловал ее в шею и схватил за грудь, прежде, чем вмешалась охрана.

На видео, которое разошлось по соцсетям, видно, что Клаудии Шейнбаум удалось сохранить спокойствие, она мягко освободилась от захвата, повернулась к мужчине и сказала ему: "Давай сделаем фото, не волнуйся". И только тогда вмешивается член ее службы безопасности, пишет Daily Mail.

Клаудию Шейнбаум пытался поцеловать мужчина на улице

Шокирующий инцидент вызвал ошеломленную реакцию пользователей социальных сетей, некоторые из которых задались вопросом, почему ее служба безопасности сразу же не остановила мужчину, пристававшего к мексиканскому лидеру.

"Во вторник в Мехико президента Мексики Клаудию Шейнбаум трогал незнакомый мужчина. Мужчина выглядел пьяным и пытался поцеловать Шейнбаум. Где ее охрана?" — написал один из пользователей X.

Відео дня

Офис Шейнбаум не сразу отреагировал на просьбу СМИ прокомментировать инцидент, но, по данным местных журналистов, мужчина был арестован вскоре после инцидента.

Секретариат по делам женщин, женские институты в федеральных субъектах, а также председатели комиссий по вопросам гендерного равенства в Палате депутатов и Сенате позднее выступили с заявлением, осуждающим инцидент, произошедший с Шейнбаум.

"К сожалению, ни одна женщина в нашей стране не застрахована от сексуальных домогательств, поэтому мы ежедневно работаем над борьбой с ними", — говорится в заявлении.

Мексика уже давно страдает от "мачизма" и насилия в отношении женщин, которые могут варьироваться от комментариев на улице до, в самых крайних формах, нападений с кислотой и жестоких убийств женщин.

Клаудия Шейнбаум — первая женщина-президент Мексики. Ее убедительная победа в прошлом году стала важным шагом для страны, страдающей от повсеместного гендерного насилия.

Клаудия Шейнбаум - первый президент-женщина Мексики Фото: Из открытых источников

Шейнбаум, как и ее предшественник и политический наставник экс-президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, старается поддерживать связь с людьми, часто выходя на улицу, общаясь с избирателями и делая селфи.

Напомним, скоро Мексика может столкнуться с амбициями Дональда Трампа. Президент США хочет начать наземную операцию против наркокартелей.

Ранее Дональд Трамп уже переименовал Мексиканский залив в Залив Америки.