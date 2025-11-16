Мексику охватили антиправительственные протесты: полиция разгоняла людей газом, есть пострадавшие (видео)

В Мексике на акции протеста вышли тысячи людей, недовольных действиями правительства страны и президента Клаудии Шейнбаум. Протестующие снесли заборы вокруг президентской резиденции, полиция применила слезоточивый газ.

В результате столкновений митингующих с правоохранителями пострадали по меньшей мере 120 человек, сообщает ВВС. По информации издания, большинство пострадавших — это сами полицейские.

СМИ обнародовали кадры жесткого противостояния в Мехико.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что акции протеста финансировались правыми политиками — оппонентами ее правительства.

Протестам предшествовало убийство мэра города Уруапан Карлоса Мансо. Он был застрелен 1 ноября во время посещения фестиваля Дня мертвых. Участники нынешних антиправительственных акций размахивали баннерами с надписями "Мы все Карлос Мансо".

Мансо прославился благодаря тому, что открыто говорил о ситуации с торговлей наркотиками в своем городе и требовал жестких мер против наркокартелей.

Президент Шейнбаум, в свою очередь, тоже выступала против картелей, но сопротивлялась призывам к новой "тотальной войне с наркотиками". Именно за неспособность остановить насилие она и подверглась критике, — несмотря на успехи в борьбе с незаконным оборотом фентанила (это, кстати, было одним из главных вопросов для президента США Дональда Трампа).

Ранее стало известно, что к президенту Мексики домогались в прямом эфире. Клаудия Шейнбаум общалась с жителями Мехико, когда нетрезвый мужчина поцеловал ее и схватил за грудь, прежде чем вмешалась охрана. Видео инцидента разлетелось по соцсетям,

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива. Залив переименовали в Американский.