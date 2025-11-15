Є загиблі та поранені: потужний шторм Клаудія накрив кілька країн Європи (відео)

На Португалію та частину Іспанії обрушився потужний шторм Клаудія, який наразі вже досяг берегів Великої Британії та Ірландії.

Внаслідок негоди, спричиненої штормом Клаудія, у Португалії вже загинуло троє людей. Також відомо про десятки постраждалих, пише Reuters.

Шторм у Португалії

Повідомляється, що у четвер рятувальники знайшли тіла літньої пари в їхньому затопленому будинку неподалік Лісабона. У суботу стихія накрила Албуфейру на півдні Португалії, внаслідок чого загинула 85-річна британка.

За даними регіонального командувача цивільного захисту Вітора Ваз Пінто, в сусідньому готелі двадцять вісім людей отримали поранення. Двоє постраждалих перебувають у лікарні з важкими травмами.

Важливо

Найсильніший шторм 2025 року: ураган Мелісса змусив мисливців за ураганами триматися осторонь

У Британії сильна повінь накрила місто Монмут та прилеглі райони на південному сході Уельсу. На відео, знятих у Монмуті, можна побачити затоплений центр міста та житлові райони. Місцева пожежно-рятувальна служба заявила що проводить, евакуацію.

Відео дня

"Шторм Клаудія спричинив значні повені в деяких частинах Уельсу протягом ночі, які продовжують впливати на житлові будинки, підприємства, транспортну та енергетичну інфраструктуру", — сказав речник уряду Уельсу.

Нагадаємо, популярним туристичним центром Філіппін пронісся тайфун Калмаегі, перетворивши цілі райони на руїни.

Фокус також повідомляв, що В'єтнам оголосив про плани евакуації понад пів мільйона людей через потужний тайфун.