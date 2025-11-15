Есть погибшие и раненые: мощный шторм Клаудия накрыл несколько стран Европы (видео)
На Португалию и часть Испании обрушился мощный шторм Клаудия, который сейчас уже достиг берегов Великобритании и Ирландии.
В результате непогоды, вызванной штормом Клаудия, в Португалии уже погибли три человека. Также известно о десятках пострадавших, пишет Reuters.
Сообщается, что в четверг спасатели нашли тела пожилой пары в их затопленном доме недалеко от Лиссабона. В субботу стихия накрыла Албуфейру на юге Португалии, в результате чего погибла 85-летняя британка.
По данным регионального командующего гражданской защиты Витора Ваз Пинто, в соседнем отеле двадцать восемь человек получили ранения. Двое пострадавших находятся в больнице с тяжелыми травмами.Важно
В Британии сильное наводнение накрыло город Монмут и прилегающие районы на юго-востоке Уэльса. На видео, снятых в Монмуте, можно увидеть затопленный центр города и жилые районы. Местная пожарно-спасательная служба заявила, что проводит эвакуацию.
"Шторм Клаудия вызвал значительные наводнения в некоторых частях Уэльса в течение ночи, которые продолжают влиять на жилые дома, предприятия, транспортную и энергетическую инфраструктуру", — сказал представитель правительства Уэльса.
Напомним, по популярному туристическому центру Филиппин пронесся тайфун Калмаеги, превратив целые районы в руины.
Фокус также сообщал, что Вьетнам объявил о планах эвакуации более полумиллиона человек из-за мощного тайфуна.