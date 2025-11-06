Тайфун Калмаеги унес жизни более 100 человек в Филиппинах: бедствие надвигается на Вьетнам

Тайфун Калмаеги пронесся по популярному туристическому центру Филиппин, превратив целые районы в руины. Он все еще представляет угрозу и движется над Южнокитайским морем к побережью Вьетнама.

Тайфун Калмаеги унес жизни по меньшей мере 114 человек в Филиппинах, еще больше людей считаются пропавшими без вести. Погибших преимущественно застала стихия в провинции Себу и прилегающих районах, где масштабы катастрофы стали неожиданностью и для местных, и для чиновников. Об этом 6 ноября сообщили в CNN.

Катастрофические наводнения превратили улицы в реки, затопили дома и перевернули автомобили. Калмаеги всего за 24 часа вылил в некоторых районах количество осадков, которое обычно выпадает за месяц — от 150 до 250 мм.

"У нас больше нет дома. Мы не смогли спасти ничего из нашего дома. Мы не ожидали такого сильного дождя и ветра. Мы пережили много тайфунов, но этот был другим. Наши дома исчезли", — рассказала 52-летняя Мели Саберон из города Талисай.

58-летний Марлон Энрикес подчеркнул, что за почти 16 лет впервые столкнулся с наводнением.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший объявил 6 ноября чрезвычайное положение. Чуть больше месяца назад Себу поразило мощное землетрясение в 6,9 балла, в результате которого погибли 74 человека.

Тайфун Калмаеги — это уже 20-й шторм для Филиппин за год, но он стал самым смертоносным. Неровный рельеф в провинции ухудшил положение, ведь направил воду в населенные пункты, не обеспеченные достаточной дренажной системой.

Тайфун Калмаеги направляется во Вьетнам

Метеорологи предупреждают, что Калмаеги набирает силу и движется в направлении центральной части Вьетнама как мощная буря со скоростью ветра 215 км/ч. Он уже достигает уровня урагана 4-й категории и может обрушиться на центральную часть страны вечером 6 ноября.

Вьетнам пытается оправиться от разрушительного наводнения, которое произошло на прошлой неделе и затопило тысячи домов. Сообщалось о по меньшей мере 13 погибших.

"Я много раз был свидетелем наводнений, но такое — худшее из всех, что я видел", — рассказал 60-летний житель города Хоян Тран Ван Тиен.

Кроме того, вслед за тайфуном ожидается усиление другого тропического шторма Фунг-Вонг. Специалисты предупреждают, что он может перерасти в опасный ураган 3-4 категории на выходных. Это грозит новыми наводнениями и разрушениями в северной части острова Лусон на Филиппинах.

