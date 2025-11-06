Тайфун Калмаегі забрав життя понад 100 людей у Філіппінах: лихо насувається на В'єтнам

Тайфун Калмаегі пронісся популярним туристичним центром Філіппін, перетворивши цілі райони на руїни. Він все ще становить загрозу і рухається над Південнокитайським морем до узбережжя В'єтнаму.

Тайфун Калмаегі забрав життя щонайменше 114 людей у Філіппінах, ще більше осіб вважаються зниклими безвісти. Загиблих переважно застала стихія у провінції Себу та прилеглих районах, де масштаби катастрофи стали несподіванкою і для місцевих, і для чиновників. Про це 6 листопада повідомили у CNN.

Катастрофічні повені перетворили вулиці на річки, затопили будинки та перевернули автомобілі. Калмаегі лише за 24 години вилив у деяких районах кількість опадів, яка зазвичай випадає за місяць — від 150 до 250 мм.

"У нас більше немає дому. Ми не змогли врятувати нічого з нашого будинку. Ми не очікували такого сильного дощу і вітру. Ми пережили багато тайфунів, але цей був іншим. Наші будинки зникли", — розповіла 52-річна Мелі Саберон з міста Талісай.

58-річний Марлон Енрікес підкреслив, що за майже 16 років вперше зіткнувся з повінню.

Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший оголосив 6 листопада надзвичайний стан. Лише трохи більше як місяць тому Себу вразив потужний землетрус у 6,9 бала, внаслідок якого загинули 74 людини.

Тайфун Калмаегі — це вже 20-й шторм для Філіппін за рік, але він став найсмертоноснішим. Нерівний рельєф у провінції погіршив становище, адже спрямував воду в населені пункти, не забезпечені достатньою дренажною системою.

Тайфун Калмаегі прямує у В'єтнам

Метеорологи попереджають, що Калмаегі набирає силу і рухається у напрямку центральної частини В'єтнаму як потужна буря зі швидкістю вітру 215 км/год. Він вже сягає рівня урагану 4-ї категорії і може обрушитись на центральну частину країни ввечері 6 листопада.

В'єтнам намагається оговтатися від руйнівної повені, яка сталася минулого тижня й затопила тисячі будинків. Повідомлялося про щонайменше 13 загиблих.

"Я багато разів був свідком повеней, але така — найгірша з усіх, що я бачив", — розповів 60-річний мешканець міста Хоян Тран Ван Тієн.

Окрім того, слідом за тайфуном очікується посилення іншого тропічного шторму Фунг-Вонг. Фахівці попереджають, що він може перерости у небезпечний ураган 3-4 категорії на вихідних. Це загрожує новими повенями та руйнуваннями у північній частині острова Лусон на Філіппінах.

