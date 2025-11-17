Шойгу хотіли підірвати на кладовищі: росЗМІ заявили про замах на секретаря РБ РФ (відео)

"Диверсанти" нібито встановили камери на Троєкуровському кладовищі, де поховані батьки Сергія Шойгу, колишнього міністра оборони РФ, а тепер секретаря Ради Безпеки РФ.

Повідомила про це пропагандистська російська газета "Московский комсомолец", продовжуючи розвивати тему таємничих диверсантів, які нібито готували вбивства високопоставлених кремлівських чиновників.

Повідомляється, що тільки зараз стало відомо, що диверсанти готували замах на секретаря Ради Безпеки РФ Сергія Шойгу, хоча тема з диверсантами в росЗМІ мусується з минулого тижня. Раніше ім'я високопоставленого чиновника, на якого нібито планували напад, не розкривали.

"Ім'я його не розкривали. Як стало відомо, замах готувався на Сергія Кужугетовича Шойгу", — пише МК.RU.

Подробиці про диверсантів теж розповіли, виявилося, що це два наркомани — один нібито з Києва, а другий із Центральної Азії. Саме вони сховали камеру у вазі з квітами, щоб стежити за Шойгу і його появами на кладовищі.

Відео дня

Опублікували й відео затримання двох чоловіків у будиночку з вантажного контейнера.

Раніше Центр громадських зв'язків Федеральної служби безпеки Російської Федерації (ЦГЗ ФСБ) заявляв, що "українські спецслужби готували замах на високопоставленого російського чиновника в Москві". Жодних доказів ФСБ не надало.

Нагадаємо, після того, як Сергій Шойгу перестав бути російським міністром, багато генералів ЗС РФ, які служили під його керівництвом, опинилися під слідством.

Так, у колишнього заступника міністра Шойгу Тимура Іванова знайшли майна на суму понад 1,2 млрд рублів. Це колекція дорогих машин і навіть "особняк Булгакова" в центрі Москви.