Шойгу хотели взорвать на кладбище: росСМИ заявили о покушении на секретаря СБ РФ (видео)

"Диверсанты" якобы установили камеры на Троекуровском кладбище, где похоронены родители Сергея Шойгу, бывшего министра обороны РФ, а теперь секретаря Совета Безопасности РФ.

Сообщила об этом пропагандистская российская газета "Московский комсомолец", продолжая развивать тему таинственных диверсантов, которые якобы готовили убийства высокопоставленных кремлевских чиновников.

Сообщается, что только сейчас стало известно, что диверсанты готовили покушение на секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Шойгу, хотя тема с диверсантами в росСМИ муссируется с прошлой недели. Ранее имя высокопоставленного чиновника, на которого якобы планировалось нападение, не раскрывалось.

"Имя его не раскрывалось. Как стало известно, покушение готовилось на Сергея Кужугетовича Шойгу", — пишет МК.RU.

Подробности о диверсантах тоже рассказали, оказалось, что это два наркомана – один якобы из Киева, а второй из Центральной Азии. Именно они спрятали камеру в вазе с цветами, чтобы следить за Шойгу и его появлениями на кладбище.

Опубликовали и видео задержания двух мужчин в домике из грузового контейнера.

Ранее Центр общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ЦОС ФСБ) заявлял, что "украинские спецслужбы готовили покушение на высокопоставленного российского чиновника в Москве". Никаких доказательств ФСБ не предоставило.

Напомним, после того, как Сергей Шойгу перестал быть российским министром, многие генералы ВС РФ, которые служили под его началом, оказались под следствием.

Так, у бывшего замминистра Шойгу Тимура Иванова нашли имущества на сумму более 1,2 млрд рублей. Это коллекция дорогих машин и даже "особняк Булгакова" в центре Москвы.