Ятаган у спину: Ердоган відмовився пускати до Стамбула російський лайнер із 600 пасажирами

Росіян не пустили до столиці Туреччини після того, як влада Краснодарського краю відмовилася прийняти турецький пором Seabridge у Сочі.

Понад 600 російських туристів опинилися заблокованими на круїзному лайнері біля берегів Туреччини, повідомляє росЗМІ "РИА Новости". Судну Astoria Grande не дають дозвіл на вхід у порт Стамбула.

На борту лайнера перебувають жителі Краснодарського краю, Московської та Ленінградської областей, усі вони купили двотижневий круїз із заходом до Мармаріса, Анталії, Бодрума та Ізміра за 260 тисяч рублів (приблизно 3000 доларів). Astoria Grande — перший російський міжнародний круїзний лайнер, що здійснює рейси до Туреччини, Єгипту, Грузії та інших країн. Судно розраховане на 1328 пасажирів. Воно прибуло в Галатапорт вночі і мало почати висадку о 10 ранку, але не отримало дозволу турецької влади. Лайнер вимушено стоїть на якорі.

Раніше аналогічна ситуація склалася з поромом Seabridge, який мав стати першим вантажопасажирським поромом між Трабзоном і Сочі за 14 років. Прибувши в Сочі 8 листопада, він був змушений більше двох діб стояти в чорноморській акваторії, чекаючи рішення порту, але так і не отримав дозволу на швартування. Пором із 20 пасажирами був змушений повернутися до Туреччини.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв тоді пояснив відмову непідготовленістю портової та міської інфраструктури Сочі до прийому таких суден. У Прикордонному управлінні ФСБ, ФСО і сочинській митниці заявили, що запуск поромного сполучення між Росією і Туреччиною в нинішніх умовах технічно неможливий.

У стамбульському порту, де мав пришвартуватися лайнер, повідомили, що не мають даних про нього: "У нас немає даних, коментувати нічого не можемо". І жодних даних команді судна не надали. Тож лайнер попливе назад у Сочі.

РосЗМІ заявляють, що це "відповідь" Туреччини на дії російської влади і дуже обурені.

