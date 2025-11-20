Россиян не пустили в столицу Турции после того, как власти Краснодарского края отказались принять турецкий паром Seabridge в Сочи.

Более 600 российских туристов оказались заблокированы на круизном лайнере у берегов Турции, сообщает росСМИ "РИА Новости". Cудну Astoria Grande не дают разрешение на вход в порт Стамбула.

На борту лайнера находятся жители Краснодарского края, Московской и Ленинградской областей, все они купили двухнедельный круиз с заходом в Мармарис, Анталию, Бодрум и Измир за 260 тысяч рублей (около 3000 долларов). Astoria Grande — первый российский международный круизный лайнер, совершающий рейсы в Турцию, Египет, Грузию и другие страны. Судно рассчитано на 1328 пассажиров. Оно прибыло в Галатапорт ночью и должно было начать высадку в 10 утра, но не получило разрешения турецких властей. Лайнер вынужденно стоит на якоре.

Відео дня

Ранее аналогичная ситуация сложилась с паромом Seabridge, который должен был стать первым грузопассажирским паромом между Трабзоном и Сочи за 14 лет. Прибывший в Сочи 8 ноября он был вынужден более двух суток стоять в черноморской акватории, ожидая решения порта, но так и не получил разрешения на швартовку. Паром с 20 пассажирами был вынужден вернуться в Турцию.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев тогда объяснил отказ неподготовленностью портовой и городской инфраструктуры Сочи к приему подобных судов. В Пограничном управлении ФСБ, ФСО и сочинской таможне заявили, что запуск паромного сообщения между Россией и Турцией в нынешних условиях технически невозможен.

В стамбульском порту, где должен был пришвартоваться лайнер, сообщили, что не располагают данными о нем: "У нас нет данных, комментировать ничего не можем". И никаких данных команде судна не предоставили. Так что лайнер поплывет обратно в Сочи.

РосСМИ заявляют, что это "ответка" Турции на действия российских властей и очень возмущены.

Напомним, ранее стало известно, что жители отдаленных районов России все чаще сталкиваются с перебоями в поставках продуктов и отсутствием медиков. Особенно те регионы, куда продукты доставляют самолетами.

Также по данным российских аналитиков, в сентябре 2025 года в РФ остановилось 38% мощностей нефтеперерабатывающего комплекса.