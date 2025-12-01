Лукашенко зник після приїзду в Оман: ЗМІ Білорусі замовчують інформацію (відео)

Президент Білорусі несподівано "випав з інформаційного простору" після прибуття в Оман. Незважаючи на офіційно оголошений візит, державні ЗМІ країни Перської затоки не повідомили про його приїзд, а білоруські пропагандистські ресурси написали про візит ухильно.

Білоруське медіа "Позірк" зазначає, що неофіційний канал, пов'язаний із пресслужбою Лукашенка, повідомив про його приліт до Маската ще 28 листопада. Відтоді деталі візиту Лукашенка, новин про нього немає ні в ЗМІ Оману, ні в матеріалах провладних видань Білорусі.

Візит Лукашенка в Оман висвітлюють дуже скупо

Єдине підтвердження — інформація про те, що в аеропорту Маската 71-річного Лукашенка зустрічав глава Оманського інвестиційного агентства Абдульсалам Аль Муршиді. Фото і відео візиту з'явилися на провладному білоруському каналі "Белсат".

Із 33-секундного ролика Лукашенка показували секунд десять: він вийшов із літака в костюмі, що нагадує піжаму, і сказав тільки "Здрастуйте" і "Поїхали". Зазвичай подібні ролики були набагато довшими.

На сайтах МЗС Оману і королівської канцелярії також немає жодних згадок, хоча зазвичай подібні візити супроводжуються офіційними повідомленнями.

Мовчання зберігають і ключові ЗМІ країни: Oman News Agency, Al Watan, Oman, Times of Oman, Oman Daily Observer, Muscat Daily, Oman Tribune — жодне з них не повідомило про візит білоруського лідера.

29 листопада прес-служба Лукашенка опублікувала лише три повідомлення, але жодне не стосувалося його перебування в Омані. Це виглядає особливо дивно, враховуючи масштабні плани, які білорус нібито збирався обговорювати під час візиту.

Єдине офіційне фото Лукашенка з Оману Фото: БелТА

"Напередодні було заявлено, що Лукашенко в межах візиту до Оману має намір "предметно обговорити" із султаном Хайсамом бін Таріком аль Саїдом "практичні кроки в розвиток раніше досягнутих домовленостей і реалізації спільних проєктів у різних сферах", — зазначає видання.

Натомість білоруське офіційне видання "Белта" опублікувало низку новин, які покликані створити ілюзію, що Олександр Лукашенко бадьорий та активний: є кілька офіційних повідомлень від пресслужби та велика стаття з назвою "Ходіння за три моря і підготовка до ВНС. Підсумки тижня Президента і подробиці великого відрядження", в якій, заявлено, що "під час відпочинку, чи то хокейне тренування, чи то рубання дров, Олександр Лукашенко ні-ні та й знайде привід для чергового доручення. Як він любить говорити, треба в усьому йти від життя", але водночас візиту до Оману приділено один абзац і опубліковано одну фотографію, хоча зазвичай подібні візити супроводжуються цілим репортажем.

Далі Лукашенко збирався в ОАЕ та Алжир, але про ці візити далі в матеріалі не йдеться. У соцмережах уже почали мусуватися чутки про те, що Лукашенко або захворів в Омані, або й зовсім помер, що влада Білорусі старанно приховує.

Нагадаємо, ще 27 листопада Олександр Лукашенко публічно закликав президента України Володимира Зеленського підтримати мирний план США щодо врегулювання війни.

А раніше Лукашенко розповідав про російський "Ліщина" в Білорусі і погрожував "бахнути".