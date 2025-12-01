Лукашенко пропал после приезда в Оман: СМИ Беларуси умалчивают информацию (видео)

Президент Беларуси неожиданно "выпал из информационного пространства" после прибытия в Оман. Несмотря на официально объявленный визит, государственные СМИ страны Персидского залива не сообщили о его приезде, а белорусские пропагандистские ресурсы написали о визите уклончиво.

Белорусское медиа "Позірк" отмечает, что неофициальный канал, связанный с пресс-службой Лукашенко, сообщил о его прилете в Маскат ещё 28 ноября. С тех пор детали визита Лукашенко, новостей о нем нет ни в СМИ Омана, ни в материалах провластных изданий Беларуси.

Визит Лукашенко в Оман освещается очень скупо

Единственное подтверждение — информация о том, что в аэропорту Маската 71-летнего Лукашенко встречал глава Оманского инвестиционного агентства Абдульсалам Аль Муршиди. Фото и видео визита появились на провластном белорусском канале "Белсат".

Из 33-секундного ролика Лукашенко показывали секунд десять: он вышел из самолета в костюме, напоминающем пижаму, и сказал только "Здравствуйте" и "Поехали". Обычно подобные ролики были гораздо длиннее.

Відео дня

На сайтах МИД Омана и королевской канцелярии также нет никаких упоминаний, хотя обычно подобные визиты сопровождаются официальными сообщениями.

Молчание сохраняют и ключевые СМИ страны: Oman News Agency, Al Watan, Oman, Times of Oman, Oman Daily Observer, Muscat Daily, Oman Tribune — ни одно из них не сообщило о визите белорусского лидера.

29 ноября пресс-служба Лукашенко опубликовала лишь три сообщения, но ни одно не касалось его пребывания в Омане. Это выглядит особенно странно, учитывая масштабные планы, которые белорус якобы собирался обсуждать в ходе визита.

Единственное официальное фото Лукашенко из Омана Фото: БелТА

"Накануне было заявлено, что Лукашенко в рамках визита в Оман намерен "предметно обсудить" с султаном Хайсамом бин Тариком аль Саидом "практические шаги в развитие ранее достигнутых договоренностей и реализации совместных проектов в различных сферах", — отмечает издание.

Зато белорусское официальное издание "Белта" опубликовало ряд новостей, которые призваны создать иллюзию, что Александр Лукашенко бодр и активен: есть несколько официальных сообщений от пресс-службы и большая статья с названием "Хождение за три моря и подготовка к ВНС. Итоги недели Президента и подробности большой командировки", в которой, заявлено, что "во время отдыха, будь то хоккейная тренировка или рубка дров, Александр Лукашенко нет-нет да и найдет повод для очередного поручения. Как он любит говорить, надо во всем идти от жизни", но при этом, визиту в Оман уделен один абзац и опубликована одна фотография, хотя обычно подобные визиты сопровождаются целым репортажем.

Далее Лукашенко собирался в ОАЭ и Алжир, но об этих визитах далее в материале речь не идет. В соцсетях уже начали муссироваться слухи о том, что Лукашенко либо заболел в Омане, либо и вовсе умер, что власти Беларуси усердно скрывают.

Напомним, еще 27 ноября Александр Лукашенко публично призывал президента Украины Владимира Зеленского поддержать мирный план США по урегулированию войны.

А ранее Лукашенко рассказывал о российском "Орешнике" в Беларуси и грозился "бахнуть".