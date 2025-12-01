Протести в Грузії розганяли за допомогою хімзброї часів Першої світової, — ВВС (відео)

Під час протестів 2024 року влада Грузії використовувала проти демонстрантів токсичну речовину під назвою "каміт", яку додавали у водомети. Протестувальники скаржилися, що вода буквально "обпікала".

Згідно із зібраними BBC доказами, минулого року влада Грузії застосувала хімічну зброю часів Першої світової війни для придушення антиурядових протестів. Журналісти поговорили з експертами з хімічної зброї, інформаторами з поліції по боротьбі з заворушеннями в Грузії та лікарями і виявила, що докази вказують на використання речовини, яку французькі військові назвали "каміт".

Журналісти ВВС провели розслідування

Демонстранти, які виступають проти призупинення урядом Грузії заявки на вступ до Європейського союзу, скаржилися на задишку, кашель і блювоту, які тривали тижнями.

Застосування каміту на протестах у Грузії — що кажуть свідки

Доктор Костянтин Чахунашвілі був одним із тих, хто зібрався біля будівлі парламенту Грузії в Тбілісі в перший тиждень протестів, що почалися 28 листопада 2024 року. Демонстранти були обурені заявою правлячої партії про припинення переговорів про вступ до ЄС. Мета членства в ЄС закріплена в конституції Грузії.

Чахунашвілі провів дослідження симптомів протестувальників після того, як сам постраждав від впливу водомета. Він розповів, що його шкіра кілька днів горіла, і це відчуття неможливо було змити. Ба більше, за його словами, "ставало ще гірше", коли він приймав душ.

У водомети в Грузії додавали речовину "каміт" Фото: Paper Kartuli

Доктор Чахунашвілі хотів дізнатися, чи відчували інші подібні наслідки. Тому він звернувся в соціальних мережах до інших учасників протестів із проханням заповнити анкету. Близько 350 осіб відповіли на запитання, і майже половина з них повідомили, що відчували один або кілька побічних ефектів упродовж понад 30 днів.

Довгострокові симптоми варіювалися від головного болю до втоми, кашлю, задишки і блювоти.

Його дослідження було рецензовано і прийнято до публікації в міжнародному журналі Toxicology Reports.

Шістдесят дев'ять осіб із низки обстежених доктором Чахунашвілі також пройшли його обстеження і виявили в них "значно вищу поширеність відхилень" в електричних сигналах серця.

У доповіді доктора Чахунашвілі було повторено висновок, до якого дійшли місцеві журналісти, лікарі та правозахисні організації: у воду водометів було додано хімікати. Вони звернулися до уряду з проханням встановити, що саме було використано, але Міністерство внутрішніх справ, відповідальне за поліцію, відмовилося це зробити.

Кілька високопоставлених інформаторів, пов'язаних із Департаментом спеціальних операцій (офіційна назва поліції Грузії з боротьби із заворушеннями), допомогли BBC визначити ймовірну природу цієї хімічної речовини.

Колишній начальник відділу озброєнь департаменту Лаша Шергелашвілі вважає, що це той самий склад, який йому доручили випробувати для використання у водометах 2009 року.

За його словами, дія цього засобу була не схожа ні на що, з чим він стикався раніше. Йому стало важко дихати, коли він стояв поруч із місцем розпилення, а він і 15-20 колег, які тестували його разом із ним, не могли його змити.

"Ми помітили, що ефект не минав, як це буває зі звичайним сльозогінним газом. Навіть після того, як ми вмилися водою, а потім спеціальним розчином харчової соди і води, приготованим заздалегідь, ми все ще не могли вільно дихати", — каже Шергелашвілі.

Він стверджує, що за результатами своїх випробувань він рекомендував відмовитися від використання цього хімікату. Однак, за його словами, водомети все одно були ним заряджені, і так тривало принаймні до 2022 року, коли він звільнився з роботи і залишив країну.

В інтерв'ю BBC зі свого нового будинку в Україні він розповів, що, подивившись кадри протестів торік, він одразу запідозрив, що демонстрантів піддавали впливу тієї самої хімічної речовини.

Колеги, з якими він підтримував зв'язок і які все ще перебувають на своїх посадах, підтвердили це. Також журналісти отримали підтвердження від іншого колишнього високопоставленого офіцера поліції.

Шергелашвілі сказав, що не знає назву використовуваного токсину, але речовина у водометах набагато сильніша за сльозогінний газ: "Якщо ви проллєте цю хімічну речовину на землю, ви не зможете перебувати там протягом наступних двох-трьох днів, навіть якщо змиєте її водою".

ВВС вдалося отримати копію опису Департаменту спеціальних завдань, датовану груднем 2019 року.

"Ми виявили, що в ньому містилися два неназваних хімікати. Вони були вказані просто як "Хімічна рідина UN1710" і "Хімічний порошок UN3439", а також інструкції щодо їх змішування", — зазначають журналісти.

Ідентифікувати UN1710 було легко, оскільки це код трихлоретилену (ТХЕ) — розчинника, який сприяє розчиненню інших хімічних речовин у воді. Код UN3439 було набагато складніше ідентифікувати, оскільки це загальний код для цілої низки промислових хімікатів, усі з яких небезпечні. Але журналісти визначили, що єдина виявлена ними речовина, яку коли-небудь використовували як засіб боротьби з заворушеннями, — це бромбензилціанід, також відомий як "каміт", розроблений союзниками для використання під час Першої світової війни.

Їхній висновок підтвердив професор Крістофер Холстедж, провідний світовий експерт із токсикології та хімічної зброї.

Хімічна зброя "каміт" — що відомо

Каміт застосовувався Францією проти Німеччини під час Першої світової війни. Документів про його подальше застосування збереглося мало, але вважається, що його вивели з обігу в 1930-х роках через побоювання з приводу його тривалої дії. Замість нього використовували газ CS, часто званий "сльозогінним газом".

Каміт деякий час використовувала американська поліція як засіб боротьби із заворушеннями після Першої світової війни, але від нього відмовилися після винаходу безпечніших засобів, таких як газ CS.

В ООН уже заявили, що будь-який ефект заходів із боротьби із заворушеннями має бути тимчасовим відповідно до міжнародного права, і що описані симптоми "виходять за межі того, що можна було б вважати тимчасовими і прийнятними. Тому всі ці випадки мають бути розслідувані, зокрема за ознаками катувань або інших видів жорстокого поводження".

Реакція влади Грузії на звинувачення у використанні каміту

Влада Грузії назвала висновки ВПС "вкрай легковажними" і "абсурдними".

У заяві йдеться про те, що правоохоронні органи діяли "в межах закону і конституції" під час реагування на "незаконні дії жорстоких злочинців".

У Тбілісі тривають протести, але вони стали менш масштабними, після того, як уряд збільшив штрафи і терміни тюремного ув'язнення.

Протести в Грузії тривають і зараз

Демонстранти вимагають відставки уряду, який вони звинувачують у фальсифікації виборів, підтримці інтересів Росії та ухваленні дедалі суворіших законів, спрямованих проти громадянського суспільства.

Правляча партія "Грузинська мрія" заперечує, що уряд або її почесний голова Бідзіна Іванішвілі дотримуються проросійських поглядів або переслідують інтереси Росії.

