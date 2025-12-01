Протесты в Грузии разгоняли с помощью химоружия времен Первой мировой, — ВВС (видео)

Во время протестов 2024 года власти Грузии использовали против демонстрантов токсичное вещество, называемое "камит", которое добавляли в водометы. Протестующие жаловались, что вода буквально "обжигала".

Согласно собранным BBC доказательствам, в прошлом году власти Грузии применили химическое оружие времен Первой мировой войны для подавления антиправительственных протестов. Журналисты побеседовали с экспертами по химическому оружию, информаторами из полиции по борьбе с беспорядками в Грузии и врачами и обнаружила, что доказательства указывают на использование вещества, которое французские военные назвали "камит".

Журналисты ВВС провели расследование

Демонстранты, выступающие против приостановки правительством Грузии заявки на вступление в Европейский союз, жаловались на одышку, кашель и рвоту, которые продолжались неделями.

Применение камита на протестах в Грузии – что говорят свидетели

Доктор Константин Чахунашвили был одним из тех, кто собрался у здания парламента Грузии в Тбилиси в первую неделю протестов, начавшихся 28 ноября 2024 года. Демонстранты были возмущены заявлением правящей партии о приостановке переговоров о вступлении в ЕС. Цель членства в ЕС закреплена в конституции Грузии.

Відео дня

Чахунашвили провел исследование симптомов протестующих после того, как сам пострадал от воздействия водомета. Он рассказал, что его кожа несколько дней горела, и это ощущение невозможно было смыть. Более того, по его словам, "становилось еще хуже", когда он принимал душ.

В водометы в Грузии добавляли вещество "камит" Фото: Paper Kartuli

Доктор Чахунашвили хотел узнать, испытывали ли другие подобные последствия. Поэтому он обратился в социальных сетях к другим участникам протестов с просьбой заполнить анкету. Около 350 человек ответили на вопросы, и почти половина из них сообщили, что испытывали один или несколько побочных эффектов в течение более 30 дней.

Долгосрочные симптомы варьировались от головных болей до усталости, кашля, одышки и рвоты.

Его исследование было рецензировано и принято к публикации в международном журнале Toxicology Reports.

Шестьдесят девять человек из числа обследованных доктором Чахунашвили также прошли его обследование и обнаружили у них "значительно более высокую распространенность отклонений" в электрических сигналах сердца.

В докладе доктора Чахунашвили был повторен вывод, к которому пришли местные журналисты, врачи и правозащитные организации: в воду водометов были добавлены химикаты. Они обратились к правительству с просьбой установить, что именно было использовано, но Министерство внутренних дел, ответственное за полицию, отказалось это сделать.

Несколько высокопоставленных информаторов, связанных с Департаментом специальных операций (официальное название полиции Грузии по борьбе с беспорядками), помогли BBC определить вероятную природу этого химического вещества.

Бывший начальник отдела вооружений департамента Лаша Шергелашвили считает, что это тот же состав, который ему поручили испытать для использования в водометах в 2009 году.

По его словам, действие этого средства было не похоже ни на что, с чем он сталкивался ранее. Ему стало трудно дышать, когда он стоял рядом с местом распыления, а он и 15–20 коллег, которые тестировали его вместе с ним, не могли его смыть.

"Мы заметили, что эффект не проходил, как это бывает с обычным слезоточивым газом. Даже после того, как мы умылись водой, а затем специальным раствором пищевой соды и воды, приготовленным заранее, мы все еще не могли свободно дышать", — говорит Шергелашвили.

Он утверждает, что по результатам своих испытаний он рекомендовал отказаться от использования этого химиката. Однако, по его словам, водометы все равно были им заряжены, и так продолжалось, по крайней мере, до 2022 года, когда он уволился с работы и покинул страну.

В интервью BBC из своего нового дома в Украине он рассказал, что, посмотрев кадры протестов в прошлом году, он сразу заподозрил, что демонстрантов подвергали воздействию того же химического вещества.

Коллеги, с которыми он поддерживал связь и которые все еще находятся на своих должностях, подтвердили это. Также журналисты получили подтверждение от другого бывшего высокопоставленного офицера полиции.

Шергелашвили, сказал, что не знает название используемого токсина, но вещество в водометах куда сильнее слезоточивого газа: "Если вы прольете это химическое вещество на землю, вы не сможете находиться там в течение следующих двух-трех дней, даже если смоете его водой".

ВВС удалось получить копию описи Департамента специальных задач, датированную декабрем 2019 года.

"Мы обнаружили, что в нем содержались два неназванных химиката. Они были указаны просто как "Химическая жидкость UN1710" и "Химический порошок UN3439", а также инструкции по их смешиванию", - отмечают журналисты.

Идентифицировать UN1710 было легко, поскольку это код трихлорэтилена (ТХЭ) — растворителя, который способствует растворению других химических веществ в воде. Код UN3439 было гораздо сложнее идентифицировать, поскольку это общий код для целого ряда промышленных химикатов, все из которых опасны. Но журналисты определили, что единственное обнаруженное ими вещество, которое когда-либо использовалось в качестве средства борьбы с беспорядками, — это бромбензилцианид, также известный как "камит", разработанный союзниками для использования во время Первой мировой войны.

Их вывод подтвердил профессор Кристофер Холстедж, ведущий мировой эксперт по токсикологии и химическому оружию.

Химическое оружие "камит" – что известно

Камит применялся Францией против Германии во время Первой мировой войны. Документов о его последующем применении сохранилось мало, но считается, что он был выведен из обращения в 1930-х годах из-за опасений по поводу его длительного воздействия. Вместо него использовался газ CS, часто называемый "слезоточивым газом".

Камит некоторое время использовался американской полицией в качестве средства борьбы с беспорядками после Первой мировой войны, но от него отказались после изобретения более безопасных средств, таких как газ CS.

В ООН уже заявили, что любой эффект мер по борьбе с беспорядками должен быть временным в соответствии с международным правом, и что описанные симптомы "выходят за рамки того, что можно было бы считать временными и приемлемыми. Поэтому все эти случаи должны быть расследованы, в том числе по признакам пыток или других видов жестокого обращения".

Реакция властей Грузии на обвинения в использовании камита

Власти Грузии назвали выводы ВВС "крайне легкомысленными" и "абсурдными".

В заявлении говорится, что правоохранительные органы действовали "в рамках закона и конституции" при реагировании на "незаконные действия жестоких преступников".

В Тбилиси продолжаются протесты, но они стали менее масштабными, после того, как правительство увеличило штрафы и сроки тюремного заключения.

Протесты в Грузии продолжаются и сейчас

Демонстранты требуют отставки правительства, которое они обвиняют в фальсификации выборов, поддержке интересов России и принятии все более суровых законов, направленных против гражданского общества.

Правящая партия "Грузинская мечта" отрицает, что правительство или ее почетный председатель Бидзина Иванишвили придерживаются пророссийских взглядов или преследуют интересы России.

Ранее Фокус писал о протестах в Грузии и вероятности того, что они приведут к свержению правительства.

А сербского президента Александра Вучича обвиняют в применении звуковой пушки против демонстрантов в Белгороде. Вучич ожидаемо все отрицает.