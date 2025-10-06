Цементирование диктатуры: что проявила и скрыла массовая акция протеста в Грузии

После муниципальных выборов в субботу, 4 октября в Грузии состоялась массовая акция протеста, которую разогнали силовыми методами. Следует ли ожидать в ближайшее время новых политических землетрясений в некогда чрезвычайно дружественном к Украине государстве, выяснял Фокус.

Related video

Центральная избирательная комиссия Грузии сообщила о том, что уверенную победу на местных выборах 4 октября одержала правящая политсила "Грузинская мечта" (ГМ). В частности, отмечается, что кандидаты от ГМ победили во всех городах и муниципалитетах, в том числе и в Тбилиси, где бывший футболист Каха Каладзе займет должность мэра на третий срок подряд.

Следует заметить, что в 26-ти муниципалитетах у кандидатов ГМ не было оппонентов, поскольку значительная часть так называемой прозападной оппозиции выборы бойкотировала. В то же время часть грузинских оппозиционных сил 4 октября провела митинг в центре Тбилиси, заявляя о планах "мирного свержения власти". Протестующие, среди прочего, попытались занять президентский дворец. Участников акции разогнали благодаря водометам и слезоточивому газу. Впоследствии МВД Грузии сообщило о задержании пятерых организаторов акции протеста, среди которых всемирно известный певец Паата Бурчуладзе, который в свое время выступал на одной сцене с Лучано Паваротти.

"Украинский след" в грузинском протесте

Вскоре после разгона акции протеста, глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе пообещал сделать все для "полной нейтрализации" партии Саакашвили ("Единое национальное движение" — Фокус), которую он назвал "антигосударственной политической силой".

Тем временем Служба государственной безопасности Грузии (СГБГ) заявила в воскресенье, 5 октября, что якобы предотвратила диверсии, которые планировали на день выборов в Тбилиси. Спецслужба утверждает, что ее сотрудники обнаружили большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ с детонаторами, которые были приобретены "по заданию представителя одной из воинских частей, действующих на территории Украины".

На очереди, думаю, будет закрытие остатков оппозиционных медиа, которые грузинская власть однозначно уничтожит, — Олег Постернак

Какое конкретно военное подразделение имела в виду СГБГ, не уточняется, впрочем общеизвестно, что граждане Грузии сосредоточены в добровольческом "Грузинском национальном легионе" (ГНЛ), который помогает ВСУ противостоять российскому врагу. Предметно и по существу в ГНЛ не комментировали обвинительное заявление грузинских спецслужб. Зато легион разместил в Facebook фото мужчин, один из которых держит флаг ГНЛ, вероятно, на акции протеста в Тбилиси.

Почему смена правящего режима в Грузии представляется маловероятной

Все, что произошло в минувший уикенд в Грузии, считает политолог Олег Постернак, является результатом очередного давления тамошней власти на процесс волеизъявления.

"Правящая партия "Грузинская мечта" любой ценой пытается удержать контроль за всей инфраструктурой власти, а также правоохранителями и медиа. Они сейчас в принципе показывают мастер-класс, как это делается в условиях, запуганного страхом войны общества. И в данном случае страх войны стал ключевой политической технологией, которую "Грузинская мечта" использовала для кампании запугивания для расширения своего представительства в местных органах власти. Сейчас же грузинская оппозиция очень много потеряла из-за ареста пяти видных и сильных политических игроков. Эти оппозиционные лидеры находятся в тюрьме и сейчас вообще стоит вопрос о запрете некоторых политических сил, в частности движения Михаила Саакашвили", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

По мнению Олега Постернака, грузинская власть сейчас идет в полное наступление и делает это предельно жестко, принципиально, категорично и нагло. В такой ситуации, отмечает политолог, возможностей для легитимного донесения мысли для качественного протеста у грузинской оппозиции фактически нет.

Грузия окружена с одной стороны Россией, которая непосредственно на нее давит, а с другой — Турцией, которая тоже не является демократией, как бы хорошо мы ни относились к нашим турецким партнерам

"На очереди, думаю, будет закрытие остатков оппозиционных медиа, которые грузинская власть однозначно уничтожит. Таким образом, в Грузии фактически будет установлена однопартийная диктатура, которая периодически будет пугать грузинское население войной в Украине. К сожалению, это работает в грузинском обществе. Проблема заключается в том, что грузинская власть очень и очень крепко вцепилась своими когтями за контроль над страной и для оппозиции не остается другого варианта, чем римейк "революции роз" или проведение более серьезных политических действий, а не тех, что мы наблюдали в минувшие выходные. Извините, но были баррикады и попытка штурма президентского дворца, а на следующее утро все спокойно разошлись. Это не революция. Это больше о выпуске эмоционально-политического пара, а не о подготовленных, разумных, взвешенных шагах системного противостояния против расширения диктатуры", — резюмирует Олег Постернак.

Отдельное внимание эксперт обращает на отсутствие яркого лидера в лагере грузинской оппозиции: "На эту роль могла бы претендовать бывший президент Саломе Зурабишвили, но она отказалась от того, чтобы стать тем, кем в свое время стал Михаил Саакашвили в борьбе с режимом Шеварнадзе. К тому же, если говорить о новых избирательных кампаниях в Грузии на перспективу, то я думаю, что честным путем победить Иванишвили, который стоит за "Грузинской мечтой", будет очень трудно. Это — очень умный человек, который имеет с одной стороны значительный политический опыт, а с другой — связи с Российской Федерацией. Поэтому, я считаю, что без существенного изменения барометра ожиданий значительной части грузинского общества, никакие протестные инсинуации не приведут к успеху", — заключает Олег Постернак.

Как и почему в Грузии цементируется режим диктатуры

В то же время, комментируя Фокусу причинно-следственные связи нынешних событий в Грузии, политический эксперт Юрий Богданов отмечает следующее: "У Грузии, как у недореформированной страны очень слабый экономический потенциал. Несмотря на то, что там были проведены некоторые существенные реформы, все равно Грузия остается бедной страной. Это, во-первых, во-первых. Во-вторых, Грузия остается в очень тяжелом окружении с точки зрения влияния соседних стран. В Грузии, в отличие от Украины, нет границ со странами Европейского Союза (ЕС), отсутствуют сильные демократические институты. То есть, Грузия окружена с одной стороны Россией, которая непосредственно на нее давит, а с другой — Турцией, которая тоже не является демократией, как бы хорошо мы ни относились к нашим турецким партнерам. То есть, геополитическое окружение очень сложное".

Кроме собственно "сложного геополитического окружения", подчеркивает аналитик, у стран Запада в целом и Соединенных Штатов, в частности, пока нет сильного рычага влияния на грузинскую политику. Зато, констатирует Юрий Богданов, "крайне агрессивная Россия" рядом, а потому многих грузин очень пугает перспектива еще одной войны.

Подчеркнув, что "к сожалению", действующая грузинская власть преобладает еще и ресурсно, эксперт отметил, мол, любой протест пока обречен на провал. А для того, чтобы акции протеста были эффективными, считает политолог, нужна ослабленная Россия и понимание грузинскими оппозиционерами, что в случае чего РФ снова не нападет на их государство.

Между тем по состоянию на сейчас, говорит Юрий Богданов, в Грузии нет никаких предпосылок для успешного протеста. Для того, чтобы Грузия вернулась к, скажем так, адекватно-вменяемому политическому состоянию, прогнозирует эксперт, понадобятся годы: "Власти Грузии недаром давно используют Украину, как "страшилку" и образец того, как не надо действовать, чтобы не было войны, указывая, что это потому, что Киев выбрал Запад, а не Россию. Об этом не говорится прямо, но это проходит рефреном всех их коммуникаций. Чтобы выбить это из голов грузин понадобится время, и речь идет о годах. Ну, а сейчас власть Грузии не столько пророссийская, сколько авторитарная. Грузия частично опирается на поддержку Турции, к ней не враждебен Дональд Трамп, поэтому я думаю, что годы и годы понадобятся для того, чтобы избавиться от этой власти".

Подытоживая, эксперт с сожалением констатировал, что сейчас абсолютно никаких серьезных угроз грузинской власти и партии опального Иванишвили "Грузинская мечта" нет — и даже близко не прослеживается на политическом горизонте.