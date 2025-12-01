У Відні знайшли тіло молодого хлопця: може бути сином заступника мера Харкова

Тіло 21-річного хлопця знайшли 26 листопада на задньому сидінні повністю згорілого Mercedes у віденському районі Донауштадта.

1 грудня "Суспільне. Харків" із посиланням на нібито поінформоване джерело повідомило, що жертвою вбивства міг стати син заступника Харківського міського голови Сергія Кузьміна.

Інформацію про виявлення згорілого авто перехожими о третій годині ночі першим опублікувало австрійське видання Kronen Zeitung. За даними поліції, розтин показав, що причиною смерті знайденого в салоні тіла виявилася тупа травма.

Журналісти повідомляють, що жертвою став українець, якому 21 рік, і його, ймовірно, вбили. Слідчі називають можливими причинами смерті удушення або тепловий удар. Також є попередні дані про причину пожежі: найімовірніше, її спричинило застосування пального. Хто вбив хлопця, і які були його мотиви, з'ясовує поліція.

"Близький друг сім'ї, який проживає за кордоном, повідомив про зникнення 21-річного чоловіка в середу ввечері", — ідеться в публікації.

Міський голова Харкова Ігор Терехов відмовився від будь-яких коментарів, заявивши, що це особиста справа сім'ї. Він не став спростовувати або підтверджувати оприлюднений матеріал.

Згідно з інформацією на сайті мерії Харкова, Сергій Кузьмін — заступник міського голови Харкова, в обов'язки якого входять реалізація державної та формування місцевої політики у сфері цифровізації, цифрового розвитку, цифрових інновацій, створення умов для забезпечення прав членів територіальної громади міста на користування мережами телекомунікацій та зв'язку.

