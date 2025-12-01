В Вене нашли тело молодого парня: может быть сыном заммэра Харькова

Тело 21-летнего парня нашли 26 ноября нашли на заднем сидении полностью сгоревшего Mercedes в венском районе Донауштадта.

1 декабря "Суспільне. Харків" со ссылкой на якобы проинформированный источник сообщило, что жертвой убийства мог стать сын заместителя Харьковского городского головы Сергея Кузьмина.

Информацию об обнаружении сгоревшего авто прохожими в три часа ночи первым опубликовало австрийское издание Kronen Zeitung. По данным полиции, вскрытие показало, что причиной смерти найденного в салоне тела послужила тупая травма.

Журналисты сообщают, что жертвой стал украинец, которому 21 год, и его, вероятно, убили. Следователи называют возможными причинами смерти удушение или тепловой удар. Также имеются предварительные данные о причине пожара: по всей видимости, он был вызван применением горючего. Кто убил парня, и каковы были его мотивы, выясняет полиция.

"Близкий друг семьи, проживающий за границей, сообщил об исчезновении 21-летнего мужчины в среду вечером", – говорится в публикации.

Городской голова Харькова Игорь Терехов отказался от каких-либо комментариев, заявив, что это личное дело семьи. Он не стал опровергать или подтверждать обнародованный материал.

Согласно информации на сайте мэрии Харькова, Сергей Кузьмин – заместитель городского головы Харькова, в обязанности которого входят реализация государственной и формирование местной политики в сфере цифровизации, цифрового развития, цифровых инноваций, создание условий для обеспечения прав членов территориального общества города на пользование сетями телекоммуникаций и связи.

