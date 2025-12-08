Нетаньягу несподівано зізнався, що "регулярно" спілкується з Путіним

Прем'єр-міністр Ізраїлю виступив у Кнесеті після того, як його туди викликали, щоб обговорити "падіння міжнародного авторитету Ізраїлю". І Нетаньягу похвалився, що постійно спілкується з російським президентом.

Зізнання прозвучало після того, як прем'єр-міністр розповів, що знову їде до США на зустріч із Дональдом Трампом. Візит відбудеться 29 грудня. "Це буде моя шоста зустріч із президентом США від початку його терміну, більше, ніж із будь-яким іншим світовим лідером", — похвалився Нетаньягу, а потім раптово заявив, що "у нас є контакти з іншою наддержавою — Росією", повідомляє Ynet News.

"Я регулярно спілкуюся з президентом Путіним, і ці багаторічні особисті відносини служать нашим життєво важливим інтересам. Цей діалог має значення для захисту інтересів безпеки, зокрема на нашому північному кордоні", — заявив прем'єр-міністр Ізраїлю.

Раніше Беньямін Нетаньягу не говорив про те, що спілкується з Путіним, та ще й "регулярно". Востаннє, як писали російські та ізраїльські ЗМІ, вони зідзвонювалися 15 листопада, причому ініціатором був Путін. Вони обговорювали ситуацію на Близькому Сході, включно з подіями в Секторі Гази, ядерною програмою Ірану і Сирією. Причому подробиці розповіли в Кремлі. Сам Нетаньягу скромно повідомив, що обговорювали "регіональні питання".

Цікаво, але виступ Беньяміна Нетаньягу в Кнесеті був вимушеним. Він з'явився туди після того, як опозиція подала запит із підписами 40 депутатів, що юридично зобов'язує прем'єр-міністра бути присутнім. Такий запит можна подати раз на місяць, чим у Кнесеті й скористалися.

Зазвичай обговорення проводиться для обговорення критики уряду, його політики та законодавчого порядку денного. Сьогоднішні дебати про "крах міжнародного авторитету Ізраїлю" відбулися незабаром після того, як канцелярія прем'єр-міністра оголосила, що Нетаньягу знову летить до Вашингтона.

Сам прем'єр-міністр заявив, що ніякого краху немає. За його словами, сьогодні "Ізраїль сильніший, ніж будь-коли. Це найсильніша держава на Близькому Сході, а в деяких галузях — навіть світова", — стверджує Нетаньягу, водночас визнаючи, що "хвилі антисемітизму захльостують Захід".

