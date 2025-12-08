Нетаньяху неожиданно признался, что "регулярно" общается с Путиным

Премьер-министр Израиля выступил в Кнессете после того, как его туда вызвали, чтобы обсудить "падение международного авторитета Израиля". И Нетаньяху похвастался, что постоянно общается с российским президентом.

Признание прозвучало после того, как премьер-министр рассказал, что снова едет в США на встречу с Дональдом Трампом. Визит состоится 29 декабря. "Это будет моя шестая встреча с президентом США с начала его срока, больше, чем с любым другим мировым лидером", — похвастался Нетаньяху, а потом внезапно заявил, что "у нас есть контакты с другой сверхдержавой – Россией", сообщает Ynet News.

"Я регулярно общаюсь с президентом Путиным, и эти многолетние личные отношения служат нашим жизненно важным интересам. Этот диалог имеет значение для защиты интересов безопасности, в том числе на нашей северной границе", — заявил премьер-министр Израиля.

Ранее Нетаньяху не говорил о том, что общается с Путиным, да еще и "регулярно". Последний раз, как писали российские и израильские СМИ, они созванивались 15 ноября, причем инициатором был Путин. Они обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке, включая события в секторе Газа, ядерную программу Ирана и Сирию. Причем подробности рассказали в Кремле. Сам Нетаньяху скромно сообщил, что обсуждались "региональные вопросы".

Интересно, но выступление Биньямина Нетаньяху в Кнессете было вынужденным. Он явился туда после того, как оппозиция подала запрос с подписями 40 депутатов, что юридически обязывает премьер-министра присутствовать. Такой запрос можно подать раз в месяц, чем в Кнессете и воспользовались.

Обычно обсуждение проводится для обсуждения критики правительства, его политики и законодательной повестки. Сегодняшние дебаты о "крахе международного авторитета Израиля" состоялись вскоре после того, как канцелярия премьер-министра объявила, что Нетаньяху снова летит в Вашингтон.

Сам премьер-министр заявил, что никакого краха нет. По его словам, сегодня "Израиль сильнее, чем когда-либо. Это сильнейшая держава на Ближнем Востоке, а в некоторых областях — даже мировая", — утверждает Нетаньяху, при этом признавая, что "волны антисемитизма захлестывают Запад".

Напомним, 4 декабря несколько стран официально объявили об окончательном отказе от участия в Евровидении. Ирландский вещатель RTÉ заявил, что Европейский вещательный союз разрешил Израилю принять участие в конкурсе, поэтому теперь для страны присутствие и трансляция шоу невозможны.

Также Фокус писал о персоне Биньямина Нетаньяху. До того, как стать премьер-министром, он был бойцом элитного спецподразделения.