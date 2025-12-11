"Велика афера": Дональд Трамп збрехав, що в Китаї немає вітряних електростанцій

Під час виступу в Пенсільванії президент США зробив низку заяв, які не мають нічого спільного з дійсністю, але, тим не менш, були зустрінуті оплесками.

Свою промову Дональд Трамп розпочав із похвали самому собі та своїй прессекретарці Керолайн Лівітт, заявивши, що в неї "рот, як кулемет", а потім продовжив розхвалювати себе та свою адміністрацію, лаючи попередників і передусім, "сонного" Джо Байдена, до якого у Трампа особлива неприязнь. Фокус вибрав найцікавіше.

Дональд Трамп продовжує себе хвалити

"Коли вона виходить туди з цим прекрасним обличчям і цими губами, які не зупиняються, як маленький кулемет. Вона нічого не боїться. Знаєте, чому вона нічого не боїться? Тому що в нас правильна політика. У нас немає чоловіків у жіночому спорті. Нам не потрібно продавати чоловіків у жіночому спорті. Нам не потрібно продавати трансгендерів усім підряд. Нам не потрібно продавати відкриті кордони, де весь світ може в'їжджати в нашу країну з в'язниць і звідки завгодно. Тож у неї робота трохи простіша. Ти не хотіла б бути прес-секретарем у наших супротивників, так, Керолайн?", — заявив Трамп.

Також президент США натякнув, що не проти знову піти на вибори, хоч у нього і так "ціла вічність": "Вони кажуть: "Мені не можна балотуватися". Я поняття не маю, що це все означає, але це нормально... Знаєте що? У нас залишилося три роки і два місяці. І знаєте, що це означає за мірками Трампа? Три роки і два місяці — це називається вічністю".

Він похвалив шахтарів, які видобувають вугілля для Китаю і заявив, що саме там виробляються всі американські вітряки, але в самій КНР вітряних електростанцій нібито немає. При цьому Китай є світовим лідером з вітряних електростанцій.

Китай — лідер з вітряних електростанцій, які так ненавидить Трамп Фото: Соцсети

Трампу вітряки не подобаються, бо вони нібито "руйнівні": "Вітер — це найгірше. Це велика афера. Вони руйнують ваші долини, наші вершини. І це найдорожча енергія. Збагачуються тільки забудовники, які збивають цілі статки. Вам потрібно міняти вітряки. І більшість із них зроблені в Китаї, але в Китаї дуже мало вітряних електростанцій. Знаєте чому? Тому що вони розумні... Ми не схвалюємо вітряки. Нам не подобаються речі, які вбивають усіх наших птахів".

Також він заявив, що не любить Сомалі та людей із Сомалі, тому що в них немає парламенту і все, що вони роблять, це "вбивають один одного", але зате Трампу тепер дуже подобається Китай, хоч він "подарував" світу коронавірус: "Це був подарунок від Китаю, але Китай теж дуже сильно постраждав. Ми ладнаємо з Китаєм. Вони купують багато нашої сої... Я зустрічався з президентом Сі, зі мною був Скотт, і в нас була ціла група... Ми всі були там, і ми уклали неймовірні угоди з Китаєм. Ми ладнаємо. Це добре. Знаєте, ладнати — це добре, а не погано. Це розумно".

Він також згадав своє інтерв'ю Даші Бернс із Politico, заявивши, що вони були "ворожі, але справедливі".

Нагадаємо, 11 грудня президент США Дональд Трамп офіційно запустив свою візу "Золота карта" в рамках нової міграційної політики Білого дому, хоча постійно виступав проти мігрантів.

Також Трамп різко висловився щодо колумбійського лідера Густаво Петро і заявив, що він може стати "наступним" у серії заходів Білого дому проти наркоторгівлі в Латинській Америці.