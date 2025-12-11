"Большая афера": Дональд Трамп соврал, что в Китае нет ветряных электростанций

Во время выступления в Пенсильвании президент США сделал ряд заявлений, которые не имеют ничего общего с действительностью, но, тем не менее, были встречены аплодисментами.

Свою речь Дональд Трамп начал с похвалы самому себе и своему пресс-секретарю Кэролайн Ливитт, заявив, что у нее "рот, как пулемет", а потом продолжил расхваливать себя и свою администрацию, ругая предшественников и прежде всего, "сонного" Джо Байдена, к которому у Трампа особая неприязнь. Фокус выбрал самое интересное.

Дональд Трамп продолжает себя хвалить

"Когда она выходит туда с этим прекрасным лицом и этими губами, которые не останавливаются, как маленький пулемет. Она ничего не боится. Знаете, почему она ничего не боится? Потому что у нас правильная политика. У нас нет мужчин в женском спорте. Нам не нужно продавать мужчин в женском спорте. Нам не нужно продавать трансгендеров всем подряд. Нам не нужно продавать открытые границы, где весь мир может въезжать в нашу страну из тюрем и откуда угодно. Так что у нее работа немного проще. Ты не хотела бы быть пресс-секретарем у наших противников, да, Кэролайн?", — заявил Трамп.

Відео дня

Также президент США намекнул, что не против снова пойти на выборы, хоть у него и так "целая вечность": "Они говорят: "Мне нельзя баллотироваться". Я понятия не имею, что это все значит, но это нормально… Знаете что? У нас осталось три года и два месяца. И знаете, что это значит по меркам Трампа? Три года и два месяца — это называется вечностью".

Он похвалил шахтеров, которые добывают уголь для Китая и заявил, что именно там производятся все американские ветряки, но в самой КНР ветряных электростанций якобы нет. При этом Китая является мировым лидером по ветряным электростанциям.

Китай - лидер по ветряным электростанциям, которые так ненавидит Трамп Фото: Соцсети

Трампу ветряки не нравятся, потому что они якобы "разрушительны": "Ветер — это худшее. Это большая афера. Они разрушают ваши долины, наши вершины. И это самая дорогая энергия. Обогащаются только застройщики, которые сколачивают целое состояние. Вам нужно менять ветряные мельницы. И большинство из них сделаны в Китае, но в Китае очень мало ветряных электростанций. Знаете почему? Потому что они умные… Мы не одобряем ветряные мельницы. Нам не нравятся вещи, которые убивают всех наших птиц".

Также он заявил, что не любит Сомали и людей из Сомали, потому что у них нет парламента и все, что они делают, это "убивают друг друга", но зато Трампу теперь очень нравится Китай, хоть он "подарил" миру коронавирус: "Это был подарок от Китая, но Китай тоже очень сильно пострадал. Мы ладим с Китаем. Они покупают много нашей сои… Я встречался с президентом Си, со мной был Скотт, и у нас была целая группа… Мы все были там, и мы заключили невероятные сделки с Китаем. Мы ладим. Это хорошо. Знаете, ладить — это хорошо, а не плохо. Это умно".

Он также упомянул свое интервью Даше Бернс из Politico, заявив, что они были "враждебны, но справедливы".

Напомним, 11 декабря президент США Дональд Трамп официально запустил свою визу "Золотая карта" в рамках новой миграционной политики Белого дома, хотя постоянно выступал против мигрантов.

Также Трамп резко высказался в отношении колумбийского лидера Густаво Петро и заявил, что он может стать "следующим" в серии мер Белого дома против наркоторговли в Латинской Америке.